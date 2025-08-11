鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 10:30

儘管美國總統川普試圖透過經濟施壓分化金磚國家，但最新事態發展顯示，這種策略正推動巴西、俄羅斯、印度、中國和南非形成更緊密的聯盟。面對華府強硬貿易制裁和政治干預，金磚成員國家正以空前團結姿態應對挑戰。

港媒：金磚國家因美施壓加速團結 川普分而治之策略適得其反（圖：Shutterstock） ​

香港《南華早報》日前刊文指出，川普政府對金磚國家實施差異化打壓，對巴西徵收 50% 懲罰性關稅並制裁司法官員，威脅對俄羅斯實施新制裁，將印度列為「次要夥伴」並強推能源政策，且無端指責南非「種族滅絕」，同時還持續對中國施壓。

上述舉措意外成為金磚團結的催化劑，巴西憑藉僅 12% 的對美出口依賴度展現抗壓韌性，俄羅斯以軍事部署回應威脅，印度在遭受同等關稅後，總理莫迪打算出席上合組織峰會並訪中，南非則在國際法院支持巴勒斯坦立場。

值得注意的是，金磚國家正加速建構獨立於美元的貿易金融體系。儘管美國試圖利用關稅武器各個擊破，但成員國透過強化本幣結算、擴大相互貿易等措施增強經濟自主性。

分析師指出，川普將中國視為主要對手卻無法孤立北京，反而促使其他成員國更緊密合作。這種「團結 - 施壓 - 更團結」的循環，正在重塑全球南方國家的合作範式。