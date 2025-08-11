美國密西根州州長：川普關稅正在傷害汽車產業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-11 10:18

‌



據美國《CBS News》上周六（9 日）報導，美國密西根州州長惠特默日前在一次私下見面時向川普總統表示，政府當前的關稅政策正在傷害美國汽車產業。

美國密西根州州長說，川普關稅正在傷害汽車產業。（圖：Shutterstock）

惠特默強調，川普曾宣稱他想拯救美國汽車產業，但政府的關稅政策正在傷害美國汽車產業，這可能給密西根州帶來重大經濟損失。川普並未對惠特默做出任何具體承諾。

‌



汽車產業是密西根州支柱產業，美國三大汽車製造商通用、福特、斯特蘭蒂斯在密西根州擁有約 50 座工廠，汽車產業為該州創造近 60 萬個工作崗位。

然而，美國勞工統計局的數據顯示，川普政府上台以來，密西根州已經流失 7,500 個就業機會，當地汽車產業遭關稅政策沉重打擊。

專家指出，如果這一情況持續下去，密西根州作為重要搖擺州之一，民意將出現逆轉，川普政府將被關稅政策反噬。