美國密西根州州長：川普關稅正在傷害汽車產業
鉅亨網編譯鍾詠翔
據美國《CBS News》上周六（9 日）報導，美國密西根州州長惠特默日前在一次私下見面時向川普總統表示，政府當前的關稅政策正在傷害美國汽車產業。
惠特默強調，川普曾宣稱他想拯救美國汽車產業，但政府的關稅政策正在傷害美國汽車產業，這可能給密西根州帶來重大經濟損失。川普並未對惠特默做出任何具體承諾。
汽車產業是密西根州支柱產業，美國三大汽車製造商通用、福特、斯特蘭蒂斯在密西根州擁有約 50 座工廠，汽車產業為該州創造近 60 萬個工作崗位。
然而，美國勞工統計局的數據顯示，川普政府上台以來，密西根州已經流失 7,500 個就業機會，當地汽車產業遭關稅政策沉重打擊。
專家指出，如果這一情況持續下去，密西根州作為重要搖擺州之一，民意將出現逆轉，川普政府將被關稅政策反噬。
美國汽車研究中心的數據顯示，美國關稅政策導致所有美國汽車製造商的成本激增。此前美國三大車廠都發出警告，稱關稅政策將削弱美國汽車製造商。最新數據顯示，美國關稅政策導致今年第二季通用盈利減少 11 億美元，福特盈利減少 8 億美元，斯特蘭蒂斯上半年虧損 23 億歐元。
