川普、普丁選在美國阿拉斯加見面 一文掌握背後四大考量

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-11 12:39

美國總統川普上周五（8 日）在社交平台 Truth Social 上發文，稱將於 8 月 15 日在美國阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁見面，俄方隨後也證實這一消息。

此次會晤將是川普今年早些時候重返白宮以來首次與普丁面對面會談，也是兩人首次在美國本土碰面。兩人上次會面是在六年前。

阿拉斯加這一會晤地點讓人頗感意外，市場此前普遍預料，美俄元首會選在第三方國家見面，比如阿聯。

但是，如果人們考慮到阿拉斯加州這片土地的歷史和現實，這一選擇也就不足為奇了。

首先，歷史淵源是一個重要因素。阿拉斯加曾是俄羅斯帝國（即歷史上的帝俄、沙俄）的領土，1959 年才成為美國的一個州。

阿拉斯加與俄羅斯的關係可追溯到兩個多世紀以前。自 18 世紀以來，阿拉斯加一直是俄國的殖民地，俄國在那裡建立了毛皮貿易站。

到了 19 世紀中葉，俄羅斯出於財政困難和地緣政治考量，決定出售阿拉斯加，並以 720 萬美元將這片 152 萬平方公里的土地賣給美國。

其次，從地理位置上看，阿拉斯加具有獨特優勢。該州位於美國西北部，是美國各州最接近俄羅斯的地區，雙方隔白令海峽相望，相距僅 88 公里。

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄方代表團只需飛越白令海峽就行，在阿拉斯加舉行俄美峰會非常合乎邏輯。

顯然，這樣的地理鄰近性，減少了雙方代表團旅途奔波和時間成本，為會晤提供了便利條件。

有媒體稱，普丁將在此次會晤期間推動俄美在北極地區深度合作的項目，旨在推動俄羅斯北極和遠東地區經濟發展，並為打破俄美在北極理事會框架內合作僵局創造契機。

烏沙科夫表示：「在阿拉斯加和北極，兩國經濟利益相互交匯，發展大規模互利項目的前景，是可預期的事情。」

最後，美俄選擇阿拉斯還避免了普丁前往國際刑事法院（ICC）成員國可能產生的法律糾紛。