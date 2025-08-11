AI雙面刃效應顯現！輝達市值4.5兆美元冠全球 這些產業巨頭股價卻暴跌30%+

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 13:10

AI 對全球金融市場的影響正以前所未有的態勢顯現，輝達以扮演「AI 賣鏟人」的角色，市值已近 4.5 兆美元，榮登全球最值錢公司寶座。從 OpenAI 到 Anthropic 的 AI 大模型新創企業，也在這股浪潮中輕鬆籌集到數百億美元資金，AI 創富神話令人矚目。

（圖：Shutterstock）

然而，AI「可怕」的另一面正逐漸浮現，投資人開始押注下一次產業顛覆的發生，拋售那些他們認為隨著 AI 應用普及，需求恐大幅下滑的公司股票。

在美銀策略師研判的 26 家最易受 AI 影響的公司中，網路開發公司 Wix.com、數位影像公司 Shutterstock 和軟體製造商 Adobe 赫然在列。

自 2022 年底 ChatGPT 推出以來，美銀 AI 風險指數走勢起初跟市場大致同步，但自今年 5 月中以來，表現大幅落後於標普 500 指數約 22 個百分點。

Futurum Group 執行長 Daniel Newman 表示，這種顛覆真實存在且可能比預期來得更快，那些員工數量龐大的服務型企業即便上一輪科技浪潮中業務穩固，也將面臨極大風險。

儘管目前因聊天機器人和智能體激增而倒閉的企業仍很少，但投資人在部分領域變得更為謹慎。

Wix.com 和 Shutterstock 今年來股價至少下跌 33%，標普卻上漲 8.6%，Adobe 下跌 23%，因顧客恐轉向能產生影像和影片的 AI 平台。

此外，人力資源解決方案供應商萬寶盛華集團和 Robert Half 也因業務可能受 AI 自動化衝擊，股價大幅下跌。市場研究公司顧能股價也暴跌，雖歸咎於美國政府政策，但分析師認為投資人擔心 AI 會提供更便宜的替代方案。

投資人情緒惡化之際，AI 正深刻改變人們獲取資訊的方式和大學運作模式，連微軟這樣的大公司也因為提升生產力和為 AI 投資讓路而裁員。

摩根士丹利和 Baird 等機構對 AI 引發的產業顛覆表示擔憂。歷史上新科技淘汰舊產業的例子屢見不鮮，如今 AI 也可能讓許多領域面臨極端顛覆。

儘管 AI 重新成為決定美股贏家和輸家的主題，但要確定哪些公司易受負面衝擊恐須詳細分析，像谷歌這樣的企業也被納入風險籃子，而 Omnicom Group 和 WPP 等廣告巨擘則因面臨 AI 衝擊，股價大幅下跌。