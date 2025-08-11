search icon



人才外溢效應顯現！從OpenAI出走的7位員工 建立的AI獨角獸正逐漸崛起

鉅亨網編譯陳韋廷


美國 AI 巨頭 OpenAI，作為風靡全球的 ChatGPT 開發者，自 2015 年底成立以來，從非營利組織轉型為營利組織，並在微軟及頂級創投業者支持下成長為超級獨角獸。如今，OpenAI 高層團隊的動盪與技術團隊的重組，正催生出一系列新的 AI 創業力量。

cover image of news article
人才外溢效應顯現！從OpenAI出走的7位員工 建立的AI獨角獸正逐漸崛起（圖：Shutterstock）

專家最新指出，OpenAI 離職的核心成員（多為高階主管）已創立多家 AI 公司，其中至少 7 家成為獨角獸企業，聚焦不同領域，展現 OpenAI 人才外溢的強大影響力。


Thinking Machines Lab 今年才成立就躋身獨角獸行列，創辦人為前 OpenAI 技術長 Mira Murati。她履歷豐富，曾任職高盛、卓達航太、特斯拉等，2018 年加入 OpenAI 後主導多款招牌產品研發，2022 年升任技術長，今年 2 月離職創業，團隊約 30 人，三分之二來自 OpenAI，致力於建構支援「人類 - AI 協作」的 AI 模型和產品，今年 6 月完成 20 億美元種子輪融資，估值約 120 億美元。

估值最高的 Anthropic 由前 OpenAI 研究人員和工程師於 2021 年創立，因在 AI 安全與倫理方向與 OpenAI 有分歧而離開。執行長 Dario Amodei 等核心成員均來自 OpenAI。

Anthropic 以「公共利益公司」形式註冊，致力於建立可靠、可解釋和可操縱的 AI 系統，旗艦產品 Claude 系列大語言模型 (LLM) 與 OpenAI 的 ChatGPT 競爭。今年 3 月完成 E 輪 35 億美元融資後，累計融資達 182 億美元，估值 615 億美元，上月也傳出正接近完成新一輪融資，估值可能高達 1700 億美元。

Safe Superintelligence(SSI) 由前 OpenAI 共同創辦人等創辦，剛成立就獲 10 億美元融資，估值達 50 億美元，今年 4 月完成 20 億美元融資，估值 320 億美元，但因無產品且高估值引發爭議，加上實際進展不透明也遭質疑。

此外，還有馬斯克創辦的 xAI，目標是開發「以真理為導向」的開源 AGI、另外還有 AI 搜尋獨角獸 Perplexity，經歷創始團隊出走的 Agent 獨角獸 Adept AI Labs、華人創業者共同創辦的 Cresta 等。這些公司有的成為 OpenAI 直接競爭對手，有的推動技術多元化應用，共同重塑 AI 產業格局。

OpenAI 雖年輕，卻展現出強大的「製造」獨角獸能力，背後資本的力量也不容小覷。

