稀土戰升級！五角大廈緊急注資美唯一稀土商 MP Materials今年來暴漲近370%

2025-08-11

美國五角大廈周日 (10 日) 宣布向稀土礦商 MP Material(MP-US) 提供 1.5 億美元貸款，用於提升該公司位於加州芒廷帕斯現有加工廠的重稀土分離能力。消息一出，MP Materials 股價在夜盤交易中直線拉升，一度漲超 3%。

MP Material位於加州的稀土礦場（圖：Shutterstock） ​

MP Materials 表示，這項舉措標誌著川普政府為加速美國供應鏈獨立而採取的果斷行動。

MP Materials 擁有美國唯一一座正在營運的稀土礦，今年第二季镨铷氧化物產量激增近 120% 至創紀錄的 597 噸，第三季產量料將季增 10% 至 20%。

在一系列利多政策刺激下，MP Materials 股價持續飆升，今年迄今累計上漲超過 367%，上周四 (8 日) 盤中暴漲超 10% 創歷史新高，收盤報每股 74.32 美元，漲幅為 4.57%，總市值升至 130.28 億美元。

不過，MP Materials 仍未擺脫虧損，第二季調整後每股虧損 13 美分，但低於分析師預期，營收約 5740 萬美元，超過分析師預測且較去年同期成長 84%。

美國國防部戰略資本辦公室發放的這筆 1.5 億美元貸款，是 2025 年 7 月與美國稀土礦所有者和運營商 MP Materials 達成更廣泛協議的一部分，資金來自 7 月 4 日美國總統川普簽署成為法律的《大而美法案》。

《大而美法案》為美國國防部戰略資本辦公室提供 5 億美元的信貸補貼資金，創造了 1000 億美元的可用貸款資金，專門用於關鍵礦產生產及相關產業和項目。

MP Materials 是美國唯一稀土礦商，在稀土供應鏈中佔據重要地位。此前，該公司已獲得五角大廈 4 億美元的股權投資，五角大廈透過購買優先股成為其最大股東，持股比例為 15%。五角大廈的投資協議包括支持 MP Materials 在美國境內建造第二座稀土磁鐵製造工廠，美國國防部同意以每公斤 110 美元的保底價格採購該公司生產的镨釹氧化物產品。

摩根大通和高盛也為 MP Materials 提供總計 10 億美元的融資承諾，MP Materials 第 2 座工廠預計 2028 年開始試運行，屆時將使美國的磁鐵年產量提高至 1 萬噸。

此外，MP Materials 還與蘋果達成一項價值 5 億美元的重大協議，為蘋果在美國本土獨家供應稀土磁體。