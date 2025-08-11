AI駕駛時代倒數計時！大摩：2030年智駕市場產值達2000億美元 L2+銷量暴增325%

‌



大摩指出，影響智駕普及有 3 個因素。一是生成式 AI 以及大模型技術的突破，二是全球主要經濟體的競合關係，中國有龐大用戶基數和產業鏈成本優勢，矽谷在 AI 算力及數據領域有統治力，日韓德等有技術品牌優勢，技術普及速度影響降本能力，第三原因則是產業標準及監管的極端，過去新技術問世時需要解決問題。