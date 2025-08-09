庫克鬆口要併購 分析師點名的蘋果五大獵物有誰？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-09 03:46

‌



據《商業內幕》周五 (8 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克在法說會上表示對併購持開放態度後，華爾街分析師紛紛點名收購目標。多位專家一致推薦 AI 搜尋引擎 Perplexity，認為可強化 Siri 功能並對抗 Google 威脅，其他建議標的還包括 Mistral AI 等五家新創公司。

分析師認為蘋果在AI競賽中嚴重落後，急需透過外部合作或收購迎頭趕上。(圖:Shutterstock)

華爾街分析師幾乎一致認為，AI 搜尋引擎 Perplexity 是蘋果的最佳收購標的。

Perplexity 是共識首選

DA Davidson 科技研究主管 Gil Luria 指出，Perplexity 是少數尚未獲得科技巨頭支持的大型 AI 公司，且美國司法部正對 Google(GOOGL-US) 進行反壟斷訴訟，可能迫使 Google 終止與蘋果的預設搜尋引擎協議。「很明顯，如果蘋果要給消費者選擇，Perplexity 可能會是清單上的首選。」

Cyndx 創辦人兼執行長 Jim McVeigh 表示，整合 Perplexity 的生成式 AI 可以大幅提升 Siri 和 Spotlight 的自然語言能力，幫助蘋果與 Google 和微軟 (MSFT-US) 競爭。

Wedbush 分析師 Dan Ives 更直言這是「毫無懸念的交易」，強調蘋果正眼睜睜看著 AI 革命從身邊經過。「投資人希望看到他們撕掉 OK 繃，進行大型交易和合作。」

Mistral AI 獲二線推薦

歐洲開源大語言模型公司 Mistral AI 也獲得分析師青睞。Luria 認為，頂級 AI 公司如 OpenAI、Anthropic 已被科技巨頭瓜分，蘋果應轉向「第二梯隊」的基礎模型新創公司。

「Mistral 有優秀團隊但缺乏資源，蘋果可以提供大型 GPU 集群，讓它們變成有吸引力的選擇。」科技部落客 Ben Thompson 也支持這項觀點，指出 Mistral 僅尋求 100 億美元估值，「不到蘋果上季股票回購金額的一半」。

不過 Mistral 執行長今年 1 月曾表示公司「不出售」，未來將考慮 IPO。

VR 和健康科技受關注

McVeigh 還推薦兩家小型新創公司：開發視網膜掃描顯示技術的 Oomii，可提升 Vision Pro 功能並對抗 Meta(META-US) 的 VR 投資；以及醫療行政 AI 公司 Synthpop，可強化蘋果 HealthKit 策略。

Conviction 創辦人 Sarah Guo 推薦前 OpenAI 技術長 Mira Murati 創立的 Thinking Machines Lab。

「與獨立領先 AI 實驗室合作對蘋果來說將是改變遊戲規則的舉動。」Guo 說，他認為大幅改善 Siri 體驗是巨大機會，但建議蘋果應與該公司合作而非收購，因為 Murati 已募得 20 億美元資金，估值 200 億美元，看來決心維持獨立經營。

併購面臨挑戰

儘管蘋果坐擁 1330 億美元現金，但大型併購仍面臨挑戰。Luria 警告：「目前大型併購對這些公司來說基本上是禁區。」他建議蘋果參考 Meta 對 Scale AI 的投資模式，採取合作投資而非收購。