想看空黃金？分析師：你要先相信一些領導人變得理性

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-01 10:00

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世界黃金協會（WGC）最新報告指出，今年第二季全球黃金總需求年增 3%，以美元計算更躍升 45% 至 1,320 億美元，凸顯在地緣政治不確定性及美元信心減弱影響，黃金的避險價值持續提升。分析師甚至直言，除非全球主要領導人變得理性並開始合作，否則黃金的看漲趨勢難以逆轉。

想看空黃金？分析師：你要先相信一些領導人變得理性並合作。(圖:shutterstock)

報告指出，黃金價格在第二季度創下歷史新高，倫敦金銀市場協會（LBMA）的季度平均金價達到每盎司 3,280.35 美元，較去年同期上升 40%。今年 4 月，現貨黃金價格更一度突破每盎司 3,500 美元大關。

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強勁的需求主要來自兩大領域：投資者與各國央行。

今年上半年，全球黃金投資需求較去年同期激增 78%，創下 2020 年以來的新高。其中，全球黃金 ETF 的需求連續第二季度保持強勁，成為推動整體需求成長的主要動能之一。

WGC 高級市場策略師 John Reade 認為，在地緣政治高度分裂的現況下，全球投資者普遍感到擔憂，尤其是在新興市場，因此黃金的看漲情緒將難以消退。

Reade 進一步稱：「要真正看空黃金，你得相信全球主要地緣政治領導人會突然變得理性並開始合作。但我覺得這個世界太分裂了，不可能。」

美國貴金屬交易商 US Money Reserve 總裁 Philip Diehl 也表示，由於全球對美國經濟與地緣政治領導力的「懷疑」情緒，各國央行為了對沖美元風險，增持黃金是必然的選擇。

儘管高金價可能略為抑制了購金力度，但各國央行仍持續增持黃金。第二季度，央行購金量雖較前期有所放緩，但仍比 2010 至 2021 年間的季度平均值高出 41%。歐洲央行早前發布的報告也顯示，黃金佔全球外匯儲備的比例已達 20%，超越歐元位居第二，僅次於美元。

專家預計，在全球經濟和地緣政治不確定性的背景下，央行的購金熱情在未來 12 個月內仍將持續。部分礦業主管與分析師也表達了對黃金未來前景的樂觀看法。