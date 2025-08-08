民調揭兩黨危機？川普支持率低迷 民主黨好感度史上最低！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 04:47

根據《CNBC》周四 (7 日) 公布全美最新經濟調查顯示，美國總統川普整體支持度仍陷負面評價，51% 不滿意對比 46% 滿意。更令人憂心的是，在七大關鍵議題中僅有南部邊境安全獲得正面評價，通膨、關稅、稅務等政策均遭負評，6 成民眾認為收入追不上物價漲幅。

川普的經濟支持度連續第二次低於整體支持度，與首任期間經濟表現較強的情況形成對比。(圖:Shutterstock)

這項 7 月 29 日至 8 月 3 日針對 1000 人進行的全國調查顯示，民眾對川普工作表現的不滿意度為 51%，滿意度 46%，較 4 月調查的 51% 對 44% 變化不大。

‌



經濟表現成罩門

川普的經濟支持度為 45% 贊成、53% 反對，雖較 4 月的 43% 對 55% 略有改善，但這是連續第二次經濟支持度低於整體支持度，與首任期間經濟表現總是較強的情況形成對比。

民主黨民調機構 Hart Research 合夥人 Jay Campbell 分析：「過去支撐川普整體支持度的強勁經濟表現和民眾對他的經濟政策肯定，現在已經無法依靠了。」

共和黨民調機構 Public Opinion Strategies 合夥人 Micah Roberts 指出：「川普的支持度雖然穩定，但在各項議題的個別評分都下滑，關稅政策是唯一例外。經濟樂觀情緒雖然上升，但通膨問題並未獲得緩解。」

通膨問題揮之不去

川普在通膨議題上的表現最為疲弱，僅 37% 滿意、60% 不滿意，與上次調查相同。即使是共和黨支持者，對川普處理通膨議題的支持度，也比經濟整體表現低 9 個百分點。

調查顯示，60% 民眾表示收入追不上生活成本上漲，女性和低收入族群受創尤其嚴重。

關稅政策引發分歧

對於川普的招牌政策關稅，民調結果呈現複雜面貌。整體而言，51% 民眾不贊成川普的關稅政策，45% 贊成。

49% 受訪者認為關稅傷害勞工，僅 37% 認為有幫助；67% 認為關稅推高日常用品價格。不過，47% 對 37% 的比例認為關稅有助於在美國生產的企業。

儘管如此，近四分之三民眾仍認為對外貿易對美國而言是經濟機會而非威脅。

黨派立場壁壘分明

政黨認同方面，民主黨在國會控制權偏好上領先優勢從 4 月的 48% 對 46% 擴大至 49% 對 44%，創下 2021 年以來最大領先幅度。

但民主黨的好感度卻跌至淨負 32 個百分點，24% 正面對 56% 負面，這可能是 1996 年以來任一政黨的最低紀錄。

共和黨支持者仍堅定支持川普，民主黨則堅決反對，但獨立選民中有 50% 不滿意川普表現，36% 滿意。

在川普核心支持群體 MAGA 共和黨人 (占共和黨 26%) 中，98% 支持驅逐出境政策，相較非 MAGA 共和黨人的 61%。民主黨方面，97% 自由派民主黨人反對川普的驅逐政策，溫和派民主黨人反對比例為 78%。

經濟前景喜憂參半

對於經濟現況，31% 受訪者認為優秀或良好，68% 認為普通或糟糕，這是拜登政府初期疫後復甦以來的最佳數據，較 4 月調查改善 11 個百分點。

不過經濟前景展望變化不大，36% 認為會好轉，17% 認為持平，46% 預期惡化。