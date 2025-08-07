鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-07 19:36

由軟銀集團 (SoftBank Group) 與 OpenAI 在美國合作推動、規模達 5000 億美元的人工智慧 (AI) 合作專案「星際之門」(Stargate) 計畫，目前正經歷超出預期的延宕。

孫正義與OpenAI計畫受挫？軟銀坦承「星際之門」AI專案進度緩慢(圖:shutterstock)

軟銀財務長後藤芳光周四 (7 日) 坦承，要與包括甲骨文 (ORCL-US) 和阿布達比的 MGX 等合作夥伴達成共識，所需時間比預期更長。

這項計畫最初由軟銀創辦人孫正義與 OpenAI 共同創辦人阿特曼 (Sam Altman) 於 1 月宣布，當時承諾將立即部署 1000 億美元，並最終擴展至 5000 億美元。然而，數月過去，該計畫尚未啟動融資或資料中心的建設。

計畫延宕的原因，被歸咎於美國貿易政策的不確定性、市場波動以及對 AI 硬體估值的疑問。後藤芳光指出，由於涉及多方，需要時間才能形成共識，公司正準備制定「星際之門」的模範案例。

儘管進展緩慢，軟銀預計很快將就首個「星際之門」資料中心的選址展開具體談判。同時，軟銀也正與台積電 (TSM-US)(2330-TW) 等公司探討，合作在亞利桑那州建立一個預計耗資 1 兆美元的 AI 製造中心。

在財報方面，軟銀集團近期公布的本財季利潤超出預期，主要得益於其願景基金 (Vision Fund) 的投資收益。願景基金的價值在本季度成長了 48 億美元，是自 2021 年 6 月季度以來最大的漲幅，使得該部門實現 4514 億日圓的利潤。這使得軟銀連續兩季獲利，股價也創下歷史新高。

軟銀的獲利受到多家公開上市投資公司 (如 Grab 和 Swiggy) 以及印度私人投資公司價值上漲的幫助。

此外，軟銀正在主導對 ChatGPT 開發商 OpenAI 的 400 億美元融資，並正在等待對 AI 晶片公司 Ampere Computing 的 65 億美元收購案獲批。