鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為500.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.93元上修至3.05元，其中最高估值3.93元，最低估值2.55元，預估目標價為500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.93(3.49)6.219.68
最低值2.55(2.55)3.655.27
平均值3.08(2.98)4.546.49
中位數3.05(2.93)4.396.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.25億13.15億16.39億18.85億
最低值9.90億12.29億14.66億18.85億
平均值10.04億12.75億15.79億18.85億
中位數9.97億12.71億15.96億18.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.44-1.57-1.510.351.88
營業收入1.62億2.51億3.69億5.31億7.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

