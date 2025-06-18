AI衝擊就業！亞馬遜CEO：未來幾年預期會減少員工數量

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-18 04:28

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綜合外媒周二 (17 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy)，隨著公司廣泛採用生成式 AI 和 AI 代理工具，企業員工數量將在未來幾年將減少，並表示，員工應學習使用 AI 工具，並「想辦法用更精簡的團隊完成更多工作」。

隨著AI技術快速發展，亞馬遜執行長賈西預告未來幾年企業員工總數可能減少。(圖:Shutterstock)

賈西周二在給員工的電子郵件中坦承，AI 技術的快速發展將改變公司的人力結構。他表示，雖然某些工作崗位因 AI 而減少人力需求，但其他類型的工作可能會增加，但整體而言預期未來幾年企業員工總數將會下降。他強調 AI 發展速度幾乎超越科技史上任何技術。

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大量職缺被 AI 取代

自從 AI 熱潮興起，業界內外就一直擔心 AI 會搶走人類的工作。現在科技公司推出的 AI 系統越來越厲害，不僅會寫程式，還能幫使用者處理網路上的各種事情，企業也不得不隨之因應。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 則是最近發出警告，稱 AI 可能在未來五年內消滅一半的入門級白領工作，並導致失業率飆升至 20%。

亞馬遜大舉投資 AI

多年來持續推動自動化的亞馬遜，目前正大力投資 AI 領域。執行長賈西在信中提到了多項 AI 應用，包括 Alexa + 語音軟體、購物助手，以及透過 AWS 向開發商和企業提供的 AI 工具。

在內部營運方面，亞馬遜已將 AI 廣泛應用於物流網路，協助進行庫存配置、需求預測，並提升倉庫機器人的運作效率。此外，AI 工具也被運用在客戶服務和產品清單管理上。

賈西鼓勵員工「隨時嘗試使用 AI」，學習運用 AI 工具進行實驗，探索「如何以更精簡的團隊完成更多工作」的可能性。

員工數量減少或成常態

這封內部信發出前，亞馬遜從 2022 年以來已裁員超過 2.7 萬人，今年也進行了多次裁員。該公司是僅次於沃爾瑪 (WMT-US) 的美國第二大私人雇主，其中大部分員工在倉庫從事包裝和運送工作，只有 35 萬人從事企業工作。