鉅亨速報 - Factset 最新調查：掛毯TPR-US的目標價調升至113.5元，幅度約4.61%

Factset 最新調查：掛毯TPR-US的目標價調升至113.5元，幅度約4.61%

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對掛毯(TPR-US)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至113.5元，調升幅度4.61%。其中最高估值145元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予掛毯評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀1位。

掛毯今(7日)收盤價為109.83元。近5日股價上漲4.61%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

