微軟研究：這10種工作最危險！你中槍了嗎？
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周二 (5 日) 報導，AI 正在改變職場生態，微軟 (MSFT-US) 最新研究顯示，許多辦公室工作面臨被 AI 顛覆的風險。
微軟發布《與 AI 共事：衡量生成式 AI 對職業的影響》報告，分析旗下聊天機器人 Bing Copilot 與美國用戶在 2024 年 1 至 9 月間的 20 萬筆匿名對話，發現 AI 能完成許多工作職責的很大一部分。
研究人員指出：「我們發現人們最常尋求 AI 協助的工作活動包括蒐集資訊和寫作，而 AI 本身最常執行的活動是提供資訊和協助、寫作、教學和建議。」
根據研究結果，以下是 AI 威脅最大的 10 大職業：
- 口譯員和翻譯員
- 歷史學家
- 空服員
- 服務業銷售代表
- 作家和作者
- 客服代表
- CNC 工具程式設計師
- 電話客服
- 售票員和旅遊服務員
- 廣播員和電台 DJ
報告顯示，「口譯員和翻譯員高居榜首，98% 的工作活動與 Copilot 的常見任務重疊，且完成率和涵蓋範圍評分都相當高。其他高風險職業包括寫作編輯、銷售、客服、程式設計和文書工作。」
相對地，最不容易被 AI 取代的職業多為醫療和藍領工作，通常需要更多體力勞動或實作技能，包括抽血醫檢師、護理師、船舶工程師和輪胎修理工等。
值得注意的是，該研究並不代表機器人明天就會搶走你的工作。但輝達 (NVDA-US) 共同創辦人暨執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 認為，想在瞬息萬變的就業市場保持競爭力，就應該學會運用 AI 工具為雇主創造價值。
Shopify(SHOP-US)、Duolingo(DUOL-US) 和 Fiverr(FVRR-US) 等公司已開始鼓勵或要求部分或全體員工在工作中使用 AI。前兩間公司的領導人都表示，只有在工作無法自動化時才會增聘人手。
史丹佛商學院講師 Robert E. Siegel 指出，在聊天機器人能執行許多人類工作的世界裡，仍有許多技能只有人類才具備，包括同理心、好奇心、社交和情緒智慧、領導力和關係建立。培養這些技能對在 AI 時代生存至關重要。
Siegel 建議，與其恐懼 AI 革命，不如視為進化成長的契機。他認為，透過培養人類獨有技能、深入了解產業生態、主動擁抱變化並強化人際關係，就能在 AI 時代打造不僅求生存、更能蓬勃發展的職業生涯。
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