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微軟研究：這10種工作最危險！你中槍了嗎？

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周二 (5 日) 報導，AI 正在改變職場生態，微軟 (MSFT-US) 最新研究顯示，許多辦公室工作面臨被 AI 顛覆的風險。

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微軟研究發現口譯員、歷史學家、空服員等職業面臨高度AI取代風險。(圖:Shutterstock)

微軟發布《與 AI 共事：衡量生成式 AI 對職業的影響》報告，分析旗下聊天機器人 Bing Copilot 與美國用戶在 2024 年 1 至 9 月間的 20 萬筆匿名對話，發現 AI 能完成許多工作職責的很大一部分。


研究人員指出：「我們發現人們最常尋求 AI 協助的工作活動包括蒐集資訊和寫作，而 AI 本身最常執行的活動是提供資訊和協助、寫作、教學和建議。」

根據研究結果，以下是 AI 威脅最大的 10 大職業：

  1. 口譯員和翻譯員
  2. 歷史學家
  3. 空服員
  4. 服務業銷售代表
  5. 作家和作者
  6. 客服代表
  7. CNC 工具程式設計師
  8. 電話客服
  9. 售票員和旅遊服務員
  10. 廣播員和電台 DJ

報告顯示，「口譯員和翻譯員高居榜首，98% 的工作活動與 Copilot 的常見任務重疊，且完成率和涵蓋範圍評分都相當高。其他高風險職業包括寫作編輯、銷售、客服、程式設計和文書工作。」

相對地，最不容易被 AI 取代的職業多為醫療和藍領工作，通常需要更多體力勞動或實作技能，包括抽血醫檢師、護理師、船舶工程師和輪胎修理工等。

值得注意的是，該研究並不代表機器人明天就會搶走你的工作。但輝達 (NVDA-US) 共同創辦人暨執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 認為，想在瞬息萬變的就業市場保持競爭力，就應該學會運用 AI 工具為雇主創造價值。

Shopify(SHOP-US)、Duolingo(DUOL-US) 和 Fiverr(FVRR-US) 等公司已開始鼓勵或要求部分或全體員工在工作中使用 AI。前兩間公司的領導人都表示，只有在工作無法自動化時才會增聘人手。

史丹佛商學院講師 Robert E. Siegel 指出，在聊天機器人能執行許多人類工作的世界裡，仍有許多技能只有人類才具備，包括同理心、好奇心、社交和情緒智慧、領導力和關係建立。培養這些技能對在 AI 時代生存至關重要。

Siegel 建議，與其恐懼 AI 革命，不如視為進化成長的契機。他認為，透過培養人類獨有技能、深入了解產業生態、主動擁抱變化並強化人際關係，就能在 AI 時代打造不僅求生存、更能蓬勃發展的職業生涯。

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微軟528.46-1.34%
輝達178.64-0.76%
Shopify公司%
Duolingo Inc - Class A342.02-2.93%
Fiverr International Ltd21.72-1.14%

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