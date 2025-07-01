鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調升至500元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由480元上修至500元，調升幅度4.17%。其中最高估值600元，最低估值360元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Duolingo Inc - Class A今(1日)收盤價為410.02元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲2.98%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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