鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為44.58元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值3.57元，最低估值2.23元，預估目標價為44.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.57(3.57)
|4.62
|5.59
|5.75
|最低值
|2.23(2.13)
|1.22
|2.45
|3.6
|平均值
|2.96(2.92)
|2.85
|3.89
|4.5
|中位數
|2.96(2.91)
|3.01
|3.9
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|375.47億
|391.41億
|419.26億
|362.38億
|最低值
|309.90億
|295.36億
|305.47億
|352.64億
|平均值
|345.35億
|337.58億
|357.25億
|357.51億
|中位數
|344.07億
|336.96億
|351.49億
|357.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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