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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調降至480元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由500元下修至480元，調降幅度4%。其中最高估值600元，最低估值360元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Duolingo Inc - Class A今(8日)收盤價為396.45元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.4%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DUOL市場預估目標價

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Duolingo Inc - Class A396.45+1.17%

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