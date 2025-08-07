鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-07 14:50

豐田汽車周四 (7 日) 下調其截至 2026 年 3 月的財年營業利潤指引，從最初預計的 3.8 兆日元降至 3.2 兆日元，此數字也低於分析師預期。此次悲觀預測主要歸因於美國對進口汽車徵收的關稅衝擊。

豐田下調財測 警告美國關稅衝擊恐達95億美元

豐田預計，美國關稅對本財年的影響將高達 1.4 兆日元 (約 95 億美元)，這遠高於此前估計的 1800 億日元影響。在第一季度 (4 月至 6 月)，關稅已產生 4500 億日元的影響，並導致豐田在北美業務出現營運虧損。

儘管如此，豐田首季營業利潤達 1.17 兆日元，超出分析師預期 (8900 億至 9020 億日元)。不過，季度歸屬淨利潤與淨利率均有下滑。

上月日美貿易協議達成後，日本汽車對美出口面臨 15% 關稅，雖低於業界預期 25%，但實施細節仍不確定。此外，豐田從墨西哥和加拿大出口的車輛將繼續面臨 25% 關稅。豐田曾呼籲進一步降低關稅。

儘管面臨關稅壓力，豐田仍維持全年車輛銷售預測約 1120 萬輛。公司在 2025 上半年全球銷售創紀錄，達 550 萬輛，主要受惠於油電混合車的強勁需求。