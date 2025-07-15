豐田與現代堅守美國市場！即使關稅升高仍視美國為核心營收來源
鉅亨網編譯莊閔棻
儘管川普政府推動的美國汽車進口關稅政策，對全球汽車產業造成衝擊，但日本豐田汽車 (TM-US) 與韓國現代汽車等亞洲主要車廠，仍堅定看好美國市場。文件顯示，北美市場佔豐田和現代總收入的至少 40%。
根據《路透》報導，業界人士指出，中國雖為全球最大汽車市場，但在比亞迪 (002594-CN) 等本土電動車品牌主導下，亞洲傳統車廠在中國的成長空間受限，因此美國市場的重要性在短期內難以被撼動。
分析師指出，擁有高利潤率與強大油電混合車產品線的品牌如豐田、現代、起亞（Kia）及部分本田汽車 (HMC-US) ，較有能力承受美國關稅帶來的成本壓力，甚至有機會從競爭力相對薄弱的日產等車廠手中搶占市佔。
面對艱困的市場環境，馬自達（Mazda）高層 Noriyuki Takimura 之表示，該公司將在削減成本等「防禦策略」與擴充產品線等「進攻手段」間尋求平衡，以鞏固市場地位。
兩位現代汽車內部人士及兩位日本汽車高層皆透露，儘管他們承認未來面臨困難，但他們無意縮減美國業務以應對關稅。
豐田與現代在美銷售表現亮眼，利潤來源穩定
美國是豐田汽車最大的市場。2024 年，豐田在美國售出 230 萬輛汽車，占全球銷量超過五分之一。在上一會計年度，北美的收入來源僅次於日本。
現代汽車去年也創下近十年來在北美的最高營收，韓國投資證券分析師 Kim Chang-ho 指出，由於汽車價格上漲，現代汽車約 60% 的利潤來自美國市場。
儘管 1980 年代現代汽車曾因品質不佳而遭美國市場批評，但近十年來其持續投入，成功改善品牌形象。
一位現代內部人士強調：「經過多年的努力，我們的品牌終於在美國獲得了認可。因此，我們不會放棄美國市場。」
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