鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 13:40

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豐田與現代堅守美國市場！即使關稅升高仍視美國為核心營收來源。(圖：Shutterstock)

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面對艱困的市場環境，馬自達（Mazda）高層 Noriyuki Takimura 之表示，該公司將在削減成本等「防禦策略」與擴充產品線等「進攻手段」間尋求平衡，以鞏固市場地位。

兩位現代汽車內部人士及兩位日本汽車高層皆透露，儘管他們承認未來面臨困難，但他們無意縮減美國業務以應對關稅。

豐田與現代在美銷售表現亮眼，利潤來源穩定

美國是豐田汽車最大的市場。2024 年，豐田在美國售出 230 萬輛汽車，占全球銷量超過五分之一。在上一會計年度，北美的收入來源僅次於日本。

現代堅守美國市場。(圖：Shutterstock)

現代汽車去年也創下近十年來在北美的最高營收，韓國投資證券分析師 Kim Chang-ho 指出，由於汽車價格上漲，現代汽車約 60% 的利潤來自美國市場。

儘管 1980 年代現代汽車曾因品質不佳而遭美國市場批評，但近十年來其持續投入，成功改善品牌形象。