美國總統川普周三 (6 日) 簽署行政命令，以印度「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由對印度輸美產品徵收額外的 25% 關稅，此舉使相關稅率進一步上調至 50%。根據該行政命令，新的稅率將在 21 天內生效。川普最新的關稅行動也讓美國跟印度這個亞洲主要合作夥伴之間的爭端加劇。

川普下重手加徵50%關稅！牛彈琴：印度在美中俄左右逢源的美夢徹底破滅了（圖：Shutterstock）

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (7) 日指出，印度認為自己是美國親密無間的盟友的美夢徹底破滅了。印度早該清醒，過去 20 年左右逢源的幻想不過是迷夢。印度不是日本，西方不會容忍崛起的印度。印度只是西方制衡中國的牌，用完就可能被拋棄。川普以直接且侮辱的方式，將印度狠狠羞辱。

曾經，印度人自視甚高，覺得與眾不同，與西方關係特殊，尤其是考慮到中國因素，印度認為西方對其有特殊需求，美國必定會另眼相看，於是印度一方面與中國、俄羅斯同屬上合與金磚成員，另外又積極與西方眉來眼去，參加美國、日本與澳洲的四國集團。

但在周三，印度商品出口到美國的稅率累計達到前所未有的 50%，與巴西並列全球最高，印度竟成了美國毫不留情打擊的對手，無疑是一次公開羞辱。

印度總理莫迪一直自詡與川普是朋友，也曾公開為川普月台，印度人形容莫迪「總是像擁抱失散多年的兄弟一樣擁抱川普」，但如今川普背後捅刀，印度滿心都是受傷、委屈與憤怒。

對川普而言，他無法忍受美印貿易逆差，不滿印度讓美國企業利益受損，更因印度是金磚國家而視為對手。

印度一直幻想成為西方制衡中國的籌碼，一些印度人也樂於如此，所以西方對印度網開一面，但川普根本不在意這些，他不在意印度這個「棋子」是否聽話，只要不合心意，就狠狠打壓，甚至公開侮辱，稱印度是「死亡經濟」，讓自詡為增長最快主要經濟體的印度難堪至極。

「牛彈琴」還說，隨著印度的幻想破滅，蘋果在印度或許也面臨困境。除非搬到美國國內，否則很難逃脫川普的針對，但搬到美國，蘋果還能維持如今的輝煌嗎？

此外，地緣政治正急劇變化，莫迪將訪中參加上合組織天津峰會，這是加勒萬河谷衝突後、7 年來莫迪首次訪華。同一天，川普宣布美俄談判有重大突破，最快下周可能與普丁會面。對印度的關稅雖未生效，但印度仍可能面臨轉機，可公開羞辱已刻在印度人心中。