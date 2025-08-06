鉅亨網編輯林羿君 2025-08-06 16:40

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美國總統川普 6 日表示，日本將接受進口福特的大型 F-150 皮卡車，這是兩國對上個月宣布的貿易協議理解存在分歧的最新跡象。

川普宣稱日本將進口福特F-150 專家：這是硬塞不是貿易。(圖:shutterstock)

川普發表上述言論之際，東京的首席談判代表正前往華盛頓，敦促川普政府履行承諾，將汽車和汽車零組件的關稅從目前的 27.5% 降至 15%。

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川普在週二接受 CNBC 電話訪問時談到日本時表示，「他們正在接受我們的汽車，非常漂亮的福特 F-150，這款車的表現非常好。我相信我們會在那裡做得很成功，而其他在美國表現好的東西，在那裡也會一樣成功。」

美日達成的貿易協議在多項細節上仍存在混亂，令日本方面對協議的執行產生擔憂，特別是在汽車領域。川普政府在貿易協議方面的言辭與其貿易夥伴之間常出現落差，也引發外界對協議可行性的質疑。

日本首相石破茂週三在廣島舉行的記者會上表示，「圍繞關稅問題存在各種爭論，但我們已經達成協議。」他強調，正如此前參與美日貿易談判的美國政府官員所言，執行協議比達成協議要困難得多。

美國對日本汽車徵收的關稅目前定為 27.5%，是先前 2.5% 的稅率加上川普新實施的 25% 的稅率。雖然降至 15% 可以減輕衝擊，但這一稅率仍將對長期以來一直是日本經濟支柱的汽車產業造成衝擊。

日本談判代表赤澤亮正於日本時間週三早上抵達華盛頓後，面對關於汽車關稅下調的提問時對記者表示，「值得注意的是，美英協議花了 54 天才得以實施。」

亞洲市場對赤澤第九次訪美寄予厚望，希望他能鞏固有關降低汽車關稅的承諾，日本東證指數因包括豐田汽車在內的車廠帶動，週三 (6 日) 上漲了 1%。

另一項疑問是，這項全面性的 15% 關稅是否會疊加在現行稅率之上，還是所有現行稅率都將統一調降至 15%，這可能再次顯示出美日雙方對貿易協議理解上的分歧。

儘管赤澤堅稱關稅將被限制在 15%，而非在現行稅率上額外加徵，但上週發布的一項行政命令指出，15% 的上限僅適用於歐盟，不會延伸至日本。

「這個關稅稅率牽涉到許多細節，因此我們希望能深入討論這些問題，」赤澤補充道。

儘管川普長期以來一直哀嘆美國汽車在日本不受歡迎，但大多數專家認為，這是由於缺乏適合日本市場的車型，而不是貿易壁壘。

川普在採訪中提到的福特 F-150，即使沒有後視鏡也超過 2 公尺，這可能會限制它在日本道路上的實用性。根據 2012 年發布的資料，日本許多雙向車道的道路寬度不到 4 公尺。約有一半的日本家庭擁有寬度不到 1.5 公尺的小型車，以方便在狹窄道路上行駛。

在同一段 CNBC 訪談中，川普將與日本達成的 5500 億美元投資方案形容為一種「簽約獎金」，就像棒球選手獲得的簽約費一樣。

川普重申，「我從日本獲得了 5500 億美元的簽約獎金。這是我們的錢。這是我們的錢，我們可以隨心所欲地投資。」