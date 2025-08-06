鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 16:10

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今年夏天，日本遭遇史無前例的高溫乾燥天氣，為農業生產和民生帶來了嚴重衝擊。根據日本氣象廳統計，今年 6 月和 7 月的平均氣溫同創歷史新高，光是 7 月全國就有 4565 個地點的最高氣溫超過攝氏 35 度，刷新 2010 年有可比較數據以來最高紀錄。

史上最熱夏天摧毀日本農業！蔬菜漲30% 豬肉創50年新高 米荒雪上加霜（圖：Shutterstock）

與此同時，日本今夏降雨量卻降至歷史最低水位，多地降雨量不足常年一半，東北和北陸等稻米主產區的降雨量更驟降至往年的 13% 以及 8%，嚴峻的乾旱形勢引發各界對糧食生產的深切憂慮。

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持續的高溫少雨對農業生產造成了全方位打擊。一位稻農表示，他必須從 1.5 公里外的水道運水灌溉約 7 公頃的稻田，但此臨時措施難以為繼，因東北和北陸地區的水壩蓄水量已降至 10% 以下，甚至歸零，部分水壩管理員更示警稱若再不下雨，大壩將在兩星期內完全乾涸。

作為日本主要蔬菜生產地北海道也受到嚴重影響，白蘿蔔、紅蘿蔔等 7 種蔬菜的 8 月批發價料將比五年平均值上漲 10% 至 30%。

此外，去年高溫已導致豬隻出生率下降，今年酷熱天氣又造成豬隻體重不足甚至死亡，導致國產豬肉價格創 50 年新高，最令人擔憂的仍是稻米供應。新潟縣等主要生產區的稻田因旱情大面積龜裂，加劇了延續至今的「米荒」，新米價格可能繼續攀升。

面對危機，日本政府迅速採取行動，周一 (5 日) 宣布調整實施近半世紀的水稻限產政策，轉向擴大耕地和增產。

根據日本農林水產省數據，截至 7 月 27 日，全日本約 1 千家超市的平均米價為五公斤 3625 日元，為 10 週來首次上漲，較一周前上升 40 日元，原因是政府儲備糧投放量略有減少。此前，為因應稻米零售價一年內翻倍的情況，政府曾動用儲備庫存平抑價格。

日本農林水產大臣小泉進次郎強調，必須迅速行動並保持危機意識，政府將為病蟲害防治和抗旱措施提供支持，氣象部門則預估部分乾旱地區在 8 月有望迎來降雨，但降雨量恐仍不足以完全緩解缺水問題。

日相石破茂表示，政府將打破數十年來的政策限制，鼓勵農民不受產量約束地增加水稻種植，此舉旨在贏得農業部門支持，同時緩解消費者對生活成本飆升的不滿。