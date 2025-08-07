巴西總統盧拉：我要給中印打電話 討論「金磚國家」如何面對川普關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-07 12:46

美國總統川普向巴西高舉 50% 關稅大棒，面對這場關稅風暴，巴西總統盧拉周三（6 日）表示，他計劃與中國、印度領袖通話，討論「金磚國家」如何共同面對川普加徵關稅。

巴西總統盧拉。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，盧拉說，他將在「金磚國家」合作機制中就如何因應川普關稅發起對話。他計劃周四先跟印度領導人通話，之後跟中國等國家元首通話。

「金磚國家」合作機制起步於 2006 年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積 26.46%，人口佔世界總人口 41.93%。

近年來「金磚國家」的國際影響力不斷增強。2024 年 1 月 1 日，沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯、伊朗、衣索比亞成為正式成員，金磚成員國數量從 5 個增加到 10 個。

盧拉稱，他希望與盟友討論川普攻擊多邊主義的原因以及他的目標是什麼。

盧拉說，川普破壞多邊主義，取而代之的是單邊主義，即美方與其他國家一對一談判。他說：「一個拉美小國能跟美國討價還價到什麼程度？完全沒有。」

此外，盧拉表示，巴西也考慮聯合其他國家，向世界貿易組織（WTO）提起聯合申訴。

盧拉表示，他並不急著和美國達成協議或反制，也不急於致電白宮。巴西不會宣布「對等關稅」，但也不會放棄內閣層級談判，「我方需要非常謹慎」。