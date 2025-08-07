巴西總統盧拉：我要給中印打電話 討論「金磚國家」如何面對川普關稅
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普向巴西高舉 50% 關稅大棒，面對這場關稅風暴，巴西總統盧拉周三（6 日）表示，他計劃與中國、印度領袖通話，討論「金磚國家」如何共同面對川普加徵關稅。
據《路透社》報導，盧拉說，他將在「金磚國家」合作機制中就如何因應川普關稅發起對話。他計劃周四先跟印度領導人通話，之後跟中國等國家元首通話。
「金磚國家」合作機制起步於 2006 年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積 26.46%，人口佔世界總人口 41.93%。
近年來「金磚國家」的國際影響力不斷增強。2024 年 1 月 1 日，沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯、伊朗、衣索比亞成為正式成員，金磚成員國數量從 5 個增加到 10 個。
盧拉稱，他希望與盟友討論川普攻擊多邊主義的原因以及他的目標是什麼。
盧拉說，川普破壞多邊主義，取而代之的是單邊主義，即美方與其他國家一對一談判。他說：「一個拉美小國能跟美國討價還價到什麼程度？完全沒有。」
此外，盧拉表示，巴西也考慮聯合其他國家，向世界貿易組織（WTO）提起聯合申訴。
盧拉表示，他並不急著和美國達成協議或反制，也不急於致電白宮。巴西不會宣布「對等關稅」，但也不會放棄內閣層級談判，「我方需要非常謹慎」。
「如果直覺告訴我，川普準備好談判了，我會毫不猶豫地打電話給他。」盧拉在巴西利亞總統官邸說：「但今天直覺告訴我，他不想談，我不會自取其辱。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普宣布半導體100%關稅 台積、三星跳漲 東京威力科創重挫
- 川普新關稅正式生效 美國平均稅率飆升至二戰以來最高
- 100%晶片關稅風暴來襲！庫克砸千億美元示好 黃仁勳一月內兩見川普搶豁免
- 一份貿協 各自解讀！日媒：日本輸美商品15%關稅非上限 川普沒給特殊待遇
下一篇