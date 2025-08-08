鉅亨網編輯林羿君 2025-08-08 05:50

輝達 (NVDA-US) 將於 27 日公布第二季財報，市場關注其資料中心部門業績，畢竟這家晶片巨頭的高效能 AI 處理器是營收的核心所在。不過，資料中心部門所涵蓋的不僅是晶片銷售，還包括輝達一些最重要但經常被忽略的產品：網路技術。

輝達這項「極度被低估」的業務 正如火箭快速起飛。(圖:shutterstock)

輝達的網路產品由 NVLink、InfiniBand 和乙太網路解決方案所組成，能讓其晶片彼此通訊，讓伺服器在龐大的資料中心內互相連接，並最終確保終端使用者能夠連上整個系統，以執行 AI 應用。

輝達網路部門資深副總裁 Gilad Shainer 解釋，「建造超級電腦時，最重要的部分是基礎架構。關鍵在於如何將那些運算引擎彼此連接，形成一個更大的運算單元。」

這也可以轉化為可觀的銷售額。輝達去年度資料中心總收入為 1,151 億美元，其中網路業務銷售額佔了 129 億美元，考慮到晶片銷售額 1,021 億美元，這個數字看起來不算突出，但已超越輝達第二大業務部門——遊戲部門全年創下的 113 億美元營收。

在第一季，輝達資料中心營收為 391 億美元，其中網路產品佔了 49 億美元。隨著客戶不斷擴展 AI 能力，無論是在研究型大學還是大型資料中心，這部分業務將持續成長。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 表示，「這是輝達業務中最被低估的部分，而且低估程度難以估計。網路業務沒有得到足夠的關注，因為它只占營收的 11%。但它卻正像火箭一樣快速成長。」

連接數千個晶片

談到人工智慧的爆發式成長，輝達網路高級副總裁 Kevin Deierling 表示，公司必須跨三種不同類型的網路開展工作。第一種是 NVLink 技術，將一台伺服器內的 GPU 或多台伺服器（位於高大的機櫃式伺服器機架內）相互連接，使它們能夠通訊並提升整體效能。

然後是 InfiniBand，它連接資料中心的多個伺服器節點，形成一台本質上巨大的 AI 電腦。然後是用於儲存和系統管理的前端網絡，它使用乙太網路連接。

Deierling 解釋道，「「這三個網絡都是構建大型人工智慧規模，甚至是中等規模的企業級人工智能計算機所必需的。」

然而，所有這些連接的目的不僅僅是幫助晶片和伺服器通訊。它們也旨在讓它們盡可能快地完成通訊。如果你試圖將一系列伺服器作為一個運算單元運行，它們需要在瞬間相互通訊。

缺乏傳輸到 GPU 的資料會減慢整個操作速度，延遲其他進程並影響整個資料中心的整體效率。

「如果沒有網路技術，輝達將會是完全不同的公司，」Munster 解釋道。「那些購買輝達晶片的人所期望的運算成果，如果沒有輝達的網路技術，是無法實現的。」

隨著各家公司持續開發更大型的人工智慧模型，以及能為使用者執行任務的自主和半自主代理人工智慧（agentic AI）功能，確保這些 GPU 能夠協同運作變得日益重要。

特別是當推論（運行人工智慧模型）需要更強大的資料中心系統時，這一點更是關鍵。