【Joe’s華爾街脈動】關稅豁免激勵科技股，政策細節成市場新焦點
Joe Lu
台積電、蘋果獲豁免，那斯達克上漲，大盤暫歇；台股有望迎來補漲行情
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 8 日 美東時間
摘要
- 美國科技股的表現優於週期性類股。此一優異表現，是在包含策略性豁免的細緻化關稅公告之後所出現。
- 那斯達克指數上漲。在蘋果公司 (Apple) 和台積電 (TSMC) 承諾赴美投資，從而雙雙獲得新的 100% 半導體關稅豁免後，蘋果股價的上揚以及台積電美國存託憑證 (ADR) 的盤後大漲共同拉抬了該指數。
- 在 10 年期公債標售疲弱後，公債殖利率大致穩定在 4.24% 左右。在勞動市場前景趨緩的背景下，市場持續預期聯準會九月降息的機率很高。
- 美國第二季勞動生產力成長 2.4%，釋出正面的經濟訊號。台灣溫和的七月消費者物價指數 (CPI) 為 1.54%，為國內政策提供了彈性空間。
- 對關鍵產業領導者而言，美國新的半導體關稅已透過豁免條款被抵銷。這使得風險從整個產業，轉移至沒有美國設廠計畫的特定公司。
今日的核心要點在於，對關鍵市場參與者而言，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
