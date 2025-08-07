鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 08:00

美國持續加強對晶片等高科技產品對中國出口的審核與限制，尤其在出口管制機制上頻繁濫用，導致中國汽車業面臨供應鏈不穩與技術獲取受阻的壓力。

中國車廠「去美化」加速！地平線等10家本土業者加速自研晶片 輝達霸主地位受挑戰​（圖：Shutterstock）

為應對這一挑戰，中國車廠與本土晶片企業正加速推進技術自主，積極研發與採用國產車用晶片，逐步替換以往依賴的輝達等外國晶片巨頭產品，力圖構建自主可控的汽車晶片供應鏈。

近期，包括小鵬汽車與蔚來在內的中國車廠，在自家最新推出的車型中已開始搭載自家研發的晶片，顯示出擺脫對外國技術依賴的明確意向。

目前，中國至少有 10 家新興及老牌晶片企業將汽車市場作為核心發展方向，包括地平線、華為海思、黑芝麻智慧、芯馳科技、芯擎科技等在內的中國本土企業正快速崛起，並不斷拓展國內車廠客戶群體。這一轉變也帶動中國本土晶片代工產業的發展。

中芯國際目前來自汽車及工業應用晶片的營收佔比已達 10%，而三年前這一比例尚不足 3%，排名第二的華虹半導體則在無錫擴建新廠，專注於車規級晶片的生產。

與此同時，比亞迪、廣汽、一汽、長城、吉利等大型車廠也紛紛投資晶片研發、製造與封裝領域，進一步推動產業鏈的垂直整合。

美國對中國的技術限制政策頻繁調整，使得包括輝達在內的國際晶片供應商面臨巨大壓力。

輝達近期也因所售 H20 算力晶片被指存在「後門」安全漏洞，遭中方相關部門約談，要求其提交證明資料並說明風險。

儘管中國高階車型目前仍多依賴輝達的 AI 晶片以及高通的智慧座艙與自駕解決方案，但在美國出口限制不斷收緊的背景下，中國本土企業正加速參與汽車晶片供應鏈變革，與中國實現汽車晶片 100% 國產化的戰略目標相呼應。

市場研究顯示，去年中國本土品牌在汽車晶片總供應量中的佔比約為 9%，預計今年將提升至 15% 至 20%，若加上車廠自研晶片，五年內有望達 50%。

根據深圳高工智慧汽車的數據，在 2024 年中國 L0 至 L2 級智能駕駛解決方案市場中，地平線以 33.97% 的市佔率領先，超越 Mobileye 的 20.35% 與輝達的 14.71%，成為中國智駕市場的主要參與者，其晶片已服務於比亞迪、吉利、理想等 40 多家車廠，涵蓋超過 310 款車型。

值得關注的是，地平線今年在多款中低端車型中逐漸替代輝達晶片，甚至比亞迪推出的「天神之眼」高階智慧駕駛系統中，輝達與地平線晶片的採用比例已達 1:1。

此外，由芯擎科技研發、對標國際最先進規格的高階輔助駕駛晶片「星辰一號」，AI 算力達 512 TOPS 且已在今年大規模量產，填補該算力等級的國產空白。

整體而言，中國在成熟半導體製程領域已具備量產能力，未來將持續提高汽車晶片的國產化率。