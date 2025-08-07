秋季大秀快來了！蘋果硬體大革新 iPhone 17 Air成焦點 AirPods Pro 3、SE 3有望都升級​

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 06:00

‌



全球科技愛好者、消費者與市場觀察家的目光，正再度聚焦於蘋果即將舉行的秋季旗艦發表會。根據德國手機供應商透過 iPhone-ticker.de 釋出的內部消息，以及《彭博資訊》資深記者 Mark Gurman 此前的預測，今年蘋果秋季發表會料將於 9 月 9 日 (台灣時間 9 月 10 日凌晨) 正式舉行，與過往規律相符，可信度極高。

蘋果硬體大革新 iPhone 17 Air成焦點 AirPods Pro 3、SE 3有望全升級​（圖：Shutterstock）

作為蘋果每年最重要的硬體發布舞台，秋季發表會總是承載著無數消費者對 iPhone 新機以及其他核心產品進化升級的期盼。根據《IT 之家》與《雷科技》等多方消息報導，蘋果屆時將帶來包括 iPhone 17 系列、Apple Watch 家族全線更新、傳聞已久的 AirPods Pro 3 在內的多款新品，甚至還可能有其他令人驚喜的產品亮相，蘋果的產品矩陣即將迎來一次大規模的刷新。

‌



首先聚焦最受矚目的 iPhone 17 系列，據業界預測，新系列仍將維持四款機型的佈局，但產品組合將進行重大調整，其中最引人矚目的莫過於全新推出的 iPhone 17 Air 機型，這款產品料將取代市場反響不佳的「Plus」系列，成為今年變化最大的亮點。

據悉，iPhone 17 Air 主打極致輕薄，厚度可能僅有 5.5mm 至 6.25mm 之間，有望成為蘋果史上最薄的智慧手機，甚至超越 2014 年推出的 iPhone 6。

為實現極致的輕薄設計，該機型可能取消實體 SIM 卡槽，全面導入 eSIM 技術，推動行業進一步變革。相機模組則將採用類似跑道設計，僅配置 4800 萬像素單攝，配色方面則可能推出如天藍色等清新色系。螢幕規格為 6.6 吋 120Hz OLED，處理器預計搭載 A19，部分版本可能配備 12GB 運存，但 Apple Intelligence 功能是否支援仍是未知數。雖然整體看起來在性能爆點上不算驚艷，但輕薄與 eSIM 的創新仍讓人期待。

與此同時，則在影像模組上做出重大改變，由過去多年的「浴霸」式設計改為橫向大矩形 Deco，外觀風格引發熱議，被部分網友認為類似小米 11 Ultra。

iPhone 17 Pro/Pro Max 處理器有望搭載 A19 Pro 晶片，根據爆料其單核與多核跑分雖然不錯，但與高通最新旗艦差距不大。影像系統則全面升級，三顆後置鏡頭均提升至 4800 萬像素，不過原生焦段仍為 5X，意味著可能無緣更大尺寸的感光元件。

至於標準版 iPhone 17，雖然外觀變化不大，但將首次為標準版帶來高刷新率螢幕，搭載 A19 處理器與稍大的電池，這對長期以來僅能使用 60Hz 螢幕的用戶而言，無疑是一大福音。

Apple Watch 方面，蘋果預計將推出 Series 11、Ultra 3 與 SE 3 三款新產品，其中 Ultra 3 變化最大，將首次支援 5G 與衛星連線功能，適合偏遠地區使用，螢幕也將升級為視角更廣、亮度更高、刷新更快的高規格 OLED，並可能新增血壓監測等健康功能。Series 11 則是常規升級，主要改進在於搭載 S11 晶片與細節優化，而睽違多年的 SE 系列也將迎來更新，基於 Series 9 改進，螢幕尺寸擴大至 41mm 與 45mm，並補齊多項過往缺席的功能，進一步壯大蘋果穿戴生態。

其他周邊產品方面，AirPods Pro 3 即將迎來第三代更新，據傳不僅將升級 H3 晶片、強化降噪與音質，還可能整合入耳式心率與體溫感測功能，朝個人健康裝置方向發展。設計上也可能大幅變革，取消傳統耳機柄，甚至推出觸控式充電盒。

此外，久未更新的 Apple TV 也有望推出第四代 4K 版本，重點提升內部效能，搭載 A17 Pro 晶片，為未來支援 AI 運算打下基礎。