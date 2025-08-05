鉅亨網編譯段智恆 2025-08-05 01:30

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根據《巴隆周刊》(Barron"s)周一 (4 日) 報導，針對人工智慧 (AI) 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US)，Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，在該公司公布財報前，股價難以評估，並重申「中立」(Neutral) 評等與每股 30 美元目標價。他指出，雖然市場看好 AI 基礎設施需求，但在未獲得更確定的基本面訊息前，建議投資人暫時觀望。

Wedbush：美超微財報前難評價 維持中立評等暫觀望(圖：REUTERS/TPG)

美超微將於周二 (5 日) 美股收盤後公布截至 6 月的會計年度年第四季財報。Bryson 在報告中寫道：「我們認為美超微應該能受惠於輝達(NVDA-US)GB200 伺服器晶片銷售的顯著成長，但目前我們尚未能驗證這股強勁需求，因此不確定是否需要調整預測。」

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他強調，在公司釋出財報與展望後，才會據以調整預估數字與目標價。他表示：「在對公司營運進展仍存不確定性時，謹慎的作法是暫時在場邊觀望，而不是在缺乏把握的情況下貿然進場。」