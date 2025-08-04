鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-04 20:00

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綜合外媒報導，光纖電纜製造商安費諾 (Amphenol) 周一 (4 日) 宣布，將以 105 億美元 (包含債務) 全額現金收購康普 (CommScope) 的寬頻連接與電纜業務部門 (CCS)，以擴大在人工智慧 (AI) 與資料中心領域的產品布局。

AI熱潮發威！Amphenol斥資105億收購 CommScope盤前股價飆破70%(圖：REUTERS/TPG)

該交易預計於 2026 年上半年完成，並在完成後首個完整年度即增厚安費諾的稀釋後每股盈餘。受消息激勵，康普 (COMM-US) 周一盤前股價飆漲至 75.74%，一度引發熔斷機制暫停交易，安費諾 (APH-US) 則上漲逾 4%。

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這筆收購是安費諾迄今最大的一筆交易，反映 AI 熱潮與資料中心需求爆發帶來的成長動能。安費諾總部位於康乃狄克州，專門設計連接產品、光纖接頭、天線、感測器與特殊電纜，廣泛應用於航太與資訊科技等產業，目前市值約 1250 億美元。

今年稍早，安費諾已以超過 20 億美元收購康普的行動網路業務；去年則收購 Carlisle Cos. 旗下的 Carlisle Interconnect Technologies(CIT) 部門，強化在商用航空與國防市場的布局。

康普總部位於北卡羅來納州，為全球通訊、資料中心與娛樂網路基礎設施供應商，市值截至上周五約 17 億美元，今年來股價已上漲約 50%。其 CCS 部門是最大營收來源，2024 年淨銷售額達 28 億美元，主要提供光纖與銅纜連接產品，應用於有線電視、住宅寬頻網路與資料中心等。