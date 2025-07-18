美國房市買氣低迷 近四成業者降價求售、比例創三年新高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-18 03:40

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據《CNBC》周四（17 日）報導，美國全國房屋建商協會 (NAHB) 調查顯示，經濟疑慮打擊購屋需求，建商 7 月降價比例達 38%，創三年新高。建商信心指數雖小幅回升至 33，但已連續 15 個月低於 50 的負面門檻，凸顯房市可負擔性危機持續惡化。

美國建商7月降價比例達38%，創三年新高，反映房市需求持續疲軟。(圖:Shutterstock)

本月略有回升主要因最近通過的《大而美法案》，將為家庭、建商和小企業減稅。但房貸利率仍居高不下。

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NAHB 主席 Buddy Hughes 表示：「新法案應能在慘淡春季後提振經濟，但高利率讓房市可負擔性惡化，2025 年房市因此走弱。」

38% 的建商選擇在 7 月降價，這是 2022 年開始統計以來最高比例，降價幅度平均為 5%，基本從去年 11 月起維持這個水準。

除了降價，建商也透過 Rate Buydown 等方式減輕買家房貸負擔，就是建商出錢幫買家降低前幾年的房貸利率，雖會壓縮獲利但衝擊比直接降價小。

瑞銀分析師 Jonathan Woloshin 指出，如果上市建商除了 Rate Buydown 外再大幅降價，獲利將受到更嚴重衝擊，因為銷量增加恐怕無法彌補利潤率下滑。

來客數創新低

信心指數三大組成中，目前銷售狀況升 1 點至 36，未來半年銷售預期增 3 點至 43，但來店客數跌 1 點至 20，創下 2022 年底來新低。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 說：「由於可負擔性持續惡化，2025 年獨棟房屋開工將下滑。今年來獨棟房屋許可減少 6%，來店人數創兩年多新低。」