以太幣月漲54% 漲幅憑什麼打敗比特幣？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-01 22:30

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根據《商業內幕》周五 (1 日) 報導，比特幣今年雖然創下歷史新高，但最近的漲勢已被以太幣拋在腦後。以太幣過去一個月價格上漲 54%，相較之下比特幣僅上漲 10%。

以太幣月漲54%遠勝比特幣10%，成為投資人關注焦點。(圖:Shutterstock)

比特幣政策研究所 (Bitcoin Policy Institute) 律師 Zack Shapiro 向《商業內幕》表示，以太幣領先有幾個關鍵原因。他談到以太幣最新漲勢時說：「我認為很大程度上這是投機交易。長期來看，我們還得再觀察。」

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以下是 Shapiro 認為推動以太幣熱潮的幾個因素：

美國國會通過《GENIUS 法案》 後，市場對穩定幣前景相當樂觀。這項參議院里程碑法案確立了穩定幣監管框架。

泰達幣 (Tether)、USDC、BUSD 等加密市場頂級穩定幣都是在以太坊網路上發行。

Shapiro 分析市場心理表示：「人們認為穩定幣可能會大量增加，也許其中一些穩定幣會建構在以太坊上。」

此外。沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等零售巨頭也正考慮發行自家穩定幣。阿波羅全球管理 (APO) 首席經濟學家 Torsten Sløk 認為，這將是市場的「重大突破」。

Shapiro 表示，機構投資人最近也推出以太幣 ETF，這是推動資金流入該加幣貨幣的另一個因素。

以太幣 ETF 為機構投資人提供更便利的投資管道，無需直接持有加密貨幣就能參與市場。這類金融商品通常能吸引大量資金流入，推升標的資產價格。

比特幣雖然仍是市值最大的加密貨幣，但以太幣的強勢表現顯示投資人對其技術應用和生態系統發展更具信心。以太坊網路不僅支撐多數穩定幣交易，也是去中心化金融 (DeFi) 和 NFT 的主要平台。