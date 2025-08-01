590萬人搶看！《南方四賤客》惡搞川普與撒旦同床創25年收視新高
鉅亨網編譯王貞懿
動畫影集《南方四賤客》新一季首播狠酸美國總統川普與母公司派拉蒙 (PARA-US)，創下 590 萬觀看人次，寫下 1999 年來線性電視首播最高收視率，成為該劇史上最具話題性的一集。
該集數首播在 Comedy Central 和 Paramount + 平台前三天吸引 590 萬觀眾，內容描繪川普與卡通版撒旦同床，最後以深偽技術製作裸體川普在沙漠中徘徊的惡搞公益廣告作結。
該集播出時間就在創作者 Matt Stone 和 Trey Parker 與派拉蒙簽下據報 15 億美元延約協議的幾小時後，但這並未阻止他們批評新的企業夥伴。
播出後，白宮發言人回應《商業內幕》表示，這集內容是「博取關注的絕望手段」。另一名發言人則在聲明中說：「四流節目擋不住川普總統的勝利。」
川普本人對這些嘲諷倒是老神在在，還引用自己常說的媒體哲學：「只要有收視率，你愛說什麼做什麼都行。」
Wedbush Securities 媒體分析師 Michael Pachter 告訴《商業內幕》，該集亮眼收視反映創作者握有獨特的談判籌碼。
Pachter 補充，派拉蒙播出該集前前還大張旗鼓的宣傳，顯示對內容很有把握，結果證明這步棋下對了。「《南方四賤客》肯定會再吸引幾十萬新粉絲，大家都覺得這太酷了。」
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