川普關稅重擊美國8.2兆零售批發業 業者示警漲價潮擋不住

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 23:20

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根據《CNBC》周四 (31 日) 報導，隨著美國總統川普的全面關稅大限逼近，美國批發商與經銷商警告，這個占美國 GDP 三分之一、價值 8.2 兆美元的產業將遭受川普貿易政策最嚴重打擊，面臨近 500 億美元關稅壓力。

美批發業面臨川普關稅政策重創，業者警告商品漲價勢在必行。(圖:Shutterstock)

全美批發商經銷商協會會長 Eric Hoplin 指出，批發與經銷業者將是川普貿易政策的最大受害者。

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美國主要批發商品包括醫療用品、食品、服裝、建材和科技產品等五大類，業者規模從小型家族企業到財星 500 大公司都有，小企業預料將承受更大財務壓力。

庫存耗盡聖誕商品恐缺貨

Hoplin 解釋，批發業通常比零售業提前幾個月備貨，「但企業現在都在觀望，不想被庫存套牢，從處方藥原料、醫材到服裝食品都可能受影響。」

今年初為避開關稅而提前進貨的庫存已快見底。Hoplin 舉例，某大型人造聖誕樹進口商收到的零售商和五金行訂單驟減六成，「再不下單，假期商品可能短缺，其他產品也會漲價。」

供應鏈加速去中國化

Hoplin 透露已與加拿大同業會商因應策略。雖然美國近期與歐盟、日本達成貿易框架，雖與加拿大尚未敲定新協議，但多數產品仍受 USMCA 保護。

辦公家具業者 COE Distributing 執行長 J.D. Ewing 引述摩根大通 (JPM-US) 研究指出，批發業面臨的關稅風險近 500 億美元。

該公司過去十年已將生產線從中國分散到越南、馬來西亞、台灣，也從墨西哥、加拿大採購。Ewing 坦言，美國製造成本太高，「美國家具屬 A 級品質，成本結構昂貴，我們的中價位產品很難負擔。」今年前四個月，該公司中國產線占比已從 15% 降至 3%。

調漲商品價格勢在必行

物流業者指出，即使美日、美歐達成 15% 關稅協議，稅率仍偏高。海關物流平台 FlavorCloud 業務長 Maia Benson 舉例，一把 240 美元日本主廚刀，加上國安關稅、海關費等各項成本後，批發商進價可能飆至 280 美元。

調查顯示，62% 批發商預期今年銷貨成本將漲逾一成。國際數據公司副總裁 Simon Ellis 說，批發業是薄利多銷生意，對成本變動極敏感，「業者無法不漲價就吸收關稅，雖然暫時能靠舊庫存撐著，但漲價無可避免。」