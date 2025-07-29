鉅亨網編譯段智恆 2025-07-29 20:00

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日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 周二 (29 日) 表示，日本與美國上周達成的貿易協議，確保日本在晶片與藥品關稅方面，將始終享有美方與其他貿易夥伴所談判中最低的稅率。

美日貿易協議上路在即 晶片、藥品關稅確保享最低標準(圖：REUTERS/TPG)

赤澤指出，「若有第三國與美國達成更低的晶片與藥品關稅水準，日本也將適用該較低稅率。」他在記者會中強調，這項安排是協議的重要保障之一。

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歐盟本周稍早已與美國達成框架貿易協議，將晶片與藥品的關稅基準鎖定在 15%，避免即將上路的新一輪加徵關稅。日本則在上週與美國達成協議，除將汽車及其他商品的關稅降至 15%，也承諾提供總額達 5,500 億美元、涵蓋股權、貸款與保證的對美投資方案，以換取相同稅率。

對於雙方尚未發布聯合聲明的原因，赤澤解釋，日本當前重點是推動美國總統川普簽署行政命令，正式將 15% 關稅率付諸實施。他補充說：「我們希望先專注於降低關稅，之後再考慮是否有必要發表正式文件。」

此舉顯示日本在美國貿易政策下，持續優先確保關鍵產業的關稅穩定性，尤其是在半導體與製藥等高附加價值領域。有分析指出，這不僅有助日本廠商降低出口成本、維持與歐盟等主要競爭對手的公平競爭，也符合川普政府推動「以投資換稅率」的談判模式。

此外，日本承諾提供 5,500 億美元投資方案，反映其試圖透過擴大對美資金布局來鞏固雙邊經貿關係，並避免在關稅政策收緊下受到衝擊。