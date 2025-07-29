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美日貿易協議上路在即 晶片、藥品關稅確保享最低標準

鉅亨網編譯段智恆


日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 周二 (29 日) 表示，日本與美國上周達成的貿易協議，確保日本在晶片與藥品關稅方面，將始終享有美方與其他貿易夥伴所談判中最低的稅率。

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美日貿易協議上路在即 晶片、藥品關稅確保享最低標準(圖：REUTERS/TPG)

赤澤指出，「若有第三國與美國達成更低的晶片與藥品關稅水準，日本也將適用該較低稅率。」他在記者會中強調，這項安排是協議的重要保障之一。


歐盟本周稍早已與美國達成框架貿易協議，將晶片與藥品的關稅基準鎖定在 15%，避免即將上路的新一輪加徵關稅。日本則在上週與美國達成協議，除將汽車及其他商品的關稅降至 15%，也承諾提供總額達 5,500 億美元、涵蓋股權、貸款與保證的對美投資方案，以換取相同稅率。

對於雙方尚未發布聯合聲明的原因，赤澤解釋，日本當前重點是推動美國總統川普簽署行政命令，正式將 15% 關稅率付諸實施。他補充說：「我們希望先專注於降低關稅，之後再考慮是否有必要發表正式文件。」

此舉顯示日本在美國貿易政策下，持續優先確保關鍵產業的關稅穩定性，尤其是在半導體與製藥等高附加價值領域。有分析指出，這不僅有助日本廠商降低出口成本、維持與歐盟等主要競爭對手的公平競爭，也符合川普政府推動「以投資換稅率」的談判模式。

此外，日本承諾提供 5,500 億美元投資方案，反映其試圖透過擴大對美資金布局來鞏固雙邊經貿關係，並避免在關稅政策收緊下受到衝擊。

分析認為，若美國後續與其他國家達成更低稅率協議，日本可自動跟進，這等於在關鍵產業取得「最惠國待遇」，對日本出口企業是一大保障，也可能推動日企擴大在美投資與技術合作布局。

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美國日本貿易協議晶片藥品關稅投資川普赤澤亮正半導體製藥業產業

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