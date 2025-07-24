鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 23:30

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綜合外媒報導，中國電商巨擘京東 (JD.com)(JD-US)(09618-HK) 傳出正與德國電子零售商 Ceconomy AG 進行深入談判，擬以約 26 億美元收購後者。消息一出激勵 Ceconomy 股價周四 (24 日) 在歐洲午後交易大漲逾 14%，一度觸及 2021 年 11 月以來新高。

京東拓歐洲版圖 傳斥資26億美元收購德國電子零售巨擘Ceconomy(圖：REUTERS/TPG)

根據 Ceconomy 聲明，京東考慮以每股 4.60 歐元的價格提出現金收購報價，對該公司的估值約為 22.3 億歐元 (折合約 26.3 億美元)，相較於周三收盤價 3.75 歐元溢價約 23%。不過，雙方目前尚未簽署具法律約束力的協議，尚無法確定最終是否會正式提出收購邀約。

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據知情人士透露，京東正與 Ceconomy 的主要股東進行洽談，若無法獲得這些股東的支持，交易可能會受到阻礙。一些大股東目前對於簽署不可撤回的股份出讓協議持保留態度。

Ceconomy 是德國著名零售品牌 MediaMarkt 與 Saturn 的母公司，據官網資料，該集團在歐洲經營超過 1,000 家實體門市。根據外媒整理的股東結構資訊，Ceconomy 的主要股東包括創辦 MediaMarkt 的 Kellerhals 家族控股公司，以及 Franz Haniel & Cie. GmbH 等家族企業，另有與 Metro AG 創始人 Schmidt 和 Beisheim 家族相關的投資公司。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師指出，此次潛在交易對 Ceconomy 最大股東的入股價格構成溢價，反映出京東將該公司視為進軍歐洲市場的重要據點，也代表外界對其獲利回升潛力抱持高度期待。

京東近年積極尋求海外擴張，以對抗中國本土經濟疲軟壓力。去年，該公司曾評估收購英國電子零售商 Currys Plc，但最終未能成案。若本案成行，Ceconomy 實體店面通路將與京東旗下物流體系產生互補效益。