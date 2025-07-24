SK海力士Q2營收獲利雙創高 預計Q3需求再向上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-24 16:16

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SK 海力士 (KR-000660) 今 (24) 日公佈第二季財報，第二季營收 22.232 兆韓元，營業利益為 9.2129 兆韓元，淨利 6.9962 兆韓元，營益率 41%，淨利率 31%；受惠高頻寬記憶體 (HBM) 出貨暢旺，SK 海力士第二季營收、營業利益雙雙超越去年第四季水準，創下歷史新高。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

SK 海力士指出，受惠 AI 相關記憶體銷量增加，營收和營業利益均創下歷史新高，公司將適時推出面向 AI 的最高品質和性能的產品，滿足客戶需求並引領市場增長，並看好客戶不僅在第二季度提高記憶體訂單，下半年隨著客戶新產品上市在即，記憶體需求將持續增長趨勢。

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SK 海力士表示，隨著全球大型科技公司積極投資 AI 領域，面向 AI 的記憶體需求持續增長，公司的 DRAM 和 NAND 快閃記憶體出貨量均超出預期，因此推動營收創下歷史新高。

SK 海力士補充，DRAM 方面，公司全面擴大 12 層 HBM3E 產品銷售，NAND 快閃記憶體各應用領域的銷售也增加，顯現公司以 AI 為主的銷售策略，延續良好的業績成長動能。

同時，為加強 AI 模型推理能力的大型技術企業間競爭加劇，將會促使高性能、高容量記憶體的需求增長，並且每個國家的主權 AI(Sovereign AI) 建設投資也將成為記憶體長期需求增長的新動力。

對此，SK 海力士基於已具備的 HBM3E 產品性能和量產能力，HBM4 也將根據客戶要求，做好適時供應的準備，持續強化業界最高水準的競爭力。

同時，SK 海力士計劃在今年內開始供應搭載 LPDDR 的伺服器模組，目前以 16Gb(千兆位) 向 AI GPU 供應的 GDDR7，也正在準備將其容量擴大至 24Gb(千兆位) 的產品。隨著公司面向 AI 的記憶體產品多樣化，期待能夠進一步鞏固在 AI 市場的領先地位。

NAND 快閃記憶體業務方面，SK 海力士將因應需求秉持謹慎的投資基調，實施以獲利為導向的策略，也將推進應對今後市場情況改善的產品開發，並擴大基於 QLC 的高容量企業級固態硬碟 (eSSD，enterprise SSD) 的銷售，構建基於 321 層 NAND 快閃記憶體的產品群組，由此提升市場競爭力。