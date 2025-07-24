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外匯

美元走強壓抑歐元與日元 匯市聚焦歐洲央行與日政不穩

鉅亨網編譯段智恆


根據《路透》報導，美元周四 (24 日) 兌歐元日元普遍走強，反映美國與多國貿易談判進展提振市場風險情緒。歐元則受歐洲央行 (ECB) 即將召開會議影響下滑，日元則因政治不確定性與利率前景交織而走勢震盪。

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美元走強壓抑歐元與日元 匯市聚焦歐洲央行與日政不穩(圖：REUTERS/TPG)

歐元回落 聚焦歐洲央行政策動向

歐元兌美元下跌 0.2%，報 1.1749 美元，稍早曾觸及 1.1830 美元的三年新高。市場聚焦歐洲央行稍後的利率決策會議，普遍預期將按兵不動，但也關注總裁拉加德如何回應近期歐元升值對通膨與出口的壓力。

Macquarie 匯率策略師 Thierry Wizman 表示：「歐元在 2025 年的升值幅度遠超日元，美國進口關稅造成的通縮壓力在歐洲可能更為明顯。」他指出，若歐元持續走強，ECB 可能被迫在年底進一步寬鬆政策，以維持出口競爭力與通膨目標。

歐元區最新數據顯示，德國 7 月商業活動持續小幅擴張，但法國受財政預算削減影響，企業信心仍顯疲弱。

日元震盪 政治不確定性與利率預期交錯影響

美元兌日元微幅升值 0.05%，報 146.55 日元，結束連三日跌勢。稍早一度跌至兩周低點 145.86 日元。日銀 (日本央行 / BOJ) 副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 表示，日美貿易協議有助降低經濟不確定性，激勵市場對日本未來升息的預期。

不過，日元仍面臨政治動盪風險。首相石破茂領導的執政黨在參議院選舉受挫後，市場傳出他將於 8 月底前辭職，並於 9 月選出新任黨魁。雖然石破已否認辭職傳聞，但政治變數仍牽動日元走勢。

興業銀行外匯策略師 Olivier Korber 表示：「若能順利完成政權交接，將有助市場穩定，支撐日元匯價。」

風險情緒回升 澳幣升至八個月高點

市場對全球貿易戰的擔憂降溫，帶動風險資產回升，風險敏感的澳幣也跟著走強。澳幣兌美元升至 0.6625 美元，創下八個月新高。

Jefferies 經濟學家 Mohit Kumar 則提醒，儘管目前關稅尚未對硬經濟數據造成明顯衝擊，但這不代表未來沒有影響，預估真正的經濟影響將在未來三個月浮現。

儘管匯市短線反應有限，但市場也關注美國總統川普周四突訪聯準會 (Fed) 的消息。川普是現任主席鮑爾的公開批評者，此舉被解讀為對貨幣政策獨立性構成進一步壓力，也加劇華府與 Fed 間的緊張關係。

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