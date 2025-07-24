夏日不淡季！10億美元以上併購交易創20年新高 四大趨勢曝光
鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周三 (23 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 指出，今年上半年併購交易金額達 2.2 兆美元，較去年同期激增 27%，創 2022 年來新高。大型交易推動成長，百億美元以上交易年增 57%，10 億美元以上交易增加 72% 創 20 年新高，顯示「夏日淡季」已成過去式。
摩根大通全球顧問與併購部門主管艾延加 (Anu Aiyengar) 表示，華爾街的「夏日淡季」概念自疫情以來就不復存在。
儘管市場擔心川普貿易戰可能拖累經濟，併購活動仍持續回溫。
艾延加告訴《商業內幕》：「5 月最後一周、6 月和 7 月初都相當活躍，交易宣布節奏良好，更重要的是，我們的案源和洽談也持續熱絡。」
該銀行周三發布報告顯示，今年上半年併購交易創 2022 年來最高水準，主要由大型交易推動。以下是目前最新的四大併購趨勢
1. 規模決定一切
摩根大通指出，今年上半年併購交易總金額激增 27% 至 2.2 兆美元，其中百億美元以上交易年增 57%。10 億美元以上交易增加 72%，創 20 年新高。
2. 各行各業齊發
該銀行表示，9 個產業中有 7 個出現雙位數成長，包括：
- 金融機構 (+56%)
- 媒體通訊 (+51%)
- 多元化產業 (+41%)
併購金額主要集中在科技業 (23%) 和多元化產業 (22%)。
3. 私募基金大舉出手
私募股權公司加大交易力度，由其所推動的私有化交易，今年上半年達 1680 億美元，創 2022 年來新高。四筆大型交易就占了超過一半金額，顯示資本投入雖然集中但相當積極。
4. 少數股權投資興起
少數股權投資興起，年增 34%，較 10 年平均 810 億美元高出 9%，特別是在高成長產業。
上述交易有 35% 集中在科技業，主要投資 AI、運算基礎建設和資料中心等領域。
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