美散戶換股啦！GoPro、Krispy Kreme迷因魂附體盤前股價暴漲
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》報導，美股散戶投資人近日轉移目標，將 GoPro(GPRO-US)與甜甜圈品牌 Krispy Kreme(DNUT-US)捧上迷因股舞台，周三 (23 日) 盤前兩者股價分別暴漲 84% 與 36%，成為 Reddit(RDDT-US)論壇 WallStreetBets 上的新寵。
這波炒作潮延續了過去幾周對 OpenDoor(OPEN-US) 等低價股的狂熱，但資金似乎已迅速抽離原本的標的，OpenDoor 股價周三盤前又跌 9%。GoPro 與 OpenDoor 一樣，近幾個月來股價常年低於 1 美元，Krispy Kreme 股價也長期徘徊在 4 美元左右。
根據 FactSet 數據，Krispy Kreme 目前約有 28% 的流通股被放空，GoPro 的放空比率則約為 10%。這種高放空比例經常吸引散戶買盤尋求軋空行情，加上價格便宜，極易成為迷因交易目標。
在 WallStreetBets 論壇上，不乏投資人高喊「YOLO DNUT」口號，其中「YOLO」意指「人生只有一次」，象徵高風險、全押式的投機交易。
這波迷因炒作熱潮與美股近期上漲氣氛同步。美股標普 500 指數周二收盤再創新高，2025 年來累計漲幅超過 7%，激勵散戶情緒升溫。
Wolfe Research 在報告中指出，近期美股出現「垃圾股反彈」(Junk Rally)的現象，與市場風險情緒回穩有關，原因包括美國「大而美法案」(OBBB)過關降低國內生產毛額 (GDP) 下行風險、對聯準會 (Fed) 降息的樂觀預期、美國經濟數據優於預期，以及近期關稅新聞並未如想像中惡化等因素。
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