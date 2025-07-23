鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-23 19:21

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綜合外媒報導，英國競爭與市場管理局 (CMA) 周三 (23 日) 表示，計劃將蘋果 (AAPL-US) 與 Google(GOOGL-US)指定為具「戰略市場地位」(SMS)的企業，強化對兩家科技巨擘在行動生態系統主導地位的監管力道。此舉將賦予 CMA 更多干預權力，要求兩家公司調整行為，以維護市場公平競爭。

英監管機構對蘋果與Google出手 聚焦行動平台壟斷問題(圖：REUTERS/TPG)

CMA 指出，初步調查發現蘋果與 Google 在行動作業系統、瀏覽器與應用程式商店等多個市場的運作，未能為消費者與企業帶來最佳效益。調查團隊特別指出，Safari 與 Chrome 分別在 iPhone 與安卓 (Android) 裝置上幾乎壟斷瀏覽器市場。

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CMA 執行長卡德爾 (Sarah Cardell) 表示：「蘋果與 Google 的行動平台對英國經濟至關重要，但我們的調查已發現創新與選擇的潛在空間。今天提出的目標性與比例原則兼具的行動，將有助英國開發者持續在全球創新前線發光發熱，同時確保消費者享有世界級的數位體驗。」

三大調查關鍵：平台優勢、應用上架與瀏覽器競爭

CMA 針對三大方面展開調查，包括：一，是否存在阻礙其他競爭者在蘋果與 Google 平台提供替代服務的障礙；二，兩家公司是否藉由作業系統、應用商店或瀏覽器的主導地位，偏袒自家應用程式與服務；三，開發者是否被迫接受不公平條款，才能在 App Store 或 Google Play 上架產品。

若最終確認蘋果與 Google 具有 SMS 地位，CMA 將可要求其終止或調整某些行為，譬如限制自我偏好、提供用戶選擇權，或開放更公平的第三方競爭。CMA 表示將在 10 月 22 日前作出最終決定，並同步公布進一步監管藍圖。

蘋果與 Google 皆對 CMA 建議提出反對聲明。Google 競爭事務高級主管貝特爾 (Oliver Bethell) 表示：「這項決定令人失望且欠缺正當理由，任何新法規都應有根據、合乎比例，且不應成為英國成長的障礙。」

蘋果則警告，相關規則恐破壞其用戶重視的隱私與安全保護機制，也可能讓開發者面對更混亂的商業環境。

歐洲壓力加劇 美國科技巨頭處境艱困

蘋果與 Google 在歐洲面臨的監管壓力日益升高。歐盟執委會今年 3 月與 4 月分別對兩家公司展開調查並處以鉅額罰款。蘋果因違反《數位市場法》(DMA) 遭罰 5 億歐元，Google 則面臨因偏袒自家搜尋服務與應用商店行為的新一輪指控。

蘋果被迫調整在歐洲的營運模式，包括允許開發者向用戶推薦外部付款方式，並設計新的 App Store 收費機制，試圖符合新法要求，但歐盟仍對其做法表示不滿。Google 則仍在對 2018 年起訴的一樁反壟斷案提起上訴，金額高達 41 億歐元。