鉅亨網編譯段智恆 2025-07-18 00:30

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周四 (17 日) 援引知情人士消息報導，中國政府據傳施壓，要求旗下航運巨擘中遠海運 (01919-HK)(601919-CN) 取得港口股權，否則將阻撓美國投資公司貝萊德 (BLK-US) 與地中海航運 (MSC) 聯手收購長江和記實業全球港口資產的交易。這筆交易金額高達 230 億美元，涵蓋兩座位於巴拿馬運河的關鍵港口與全球逾 40 座港口設施。

中遠海運沒入股不准賣？傳中國擬封殺長和230億美元港口交易(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，美國資產管理公司貝萊德與地中海航運公司 (MSC) 今年 3 月達成初步協議，計劃共同收購長江和記實業港口資產，但中方要求中遠海運也必須成為等比例股東。由於巴拿馬運河的地緣戰略地位敏感，中方此舉被外界視為試圖擴大在全球港口網絡的影響力。

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中方擬阻交易進程 要求中遠入股巴拿馬港口

目前包括貝萊德、地中海航運公司與長江和記實業在內的各方皆對中遠海運參與股權表示開放態度，但由於交易仍處於專屬談判期，三方在 7 月 27 日之前不得與其他潛在方達成協議，因此尚無法立即促成中遠海運入局。知情人士表示，若排除中遠海運，可能面臨北京方面的封殺風險。

中國官員已明確告知相關方，若中遠海運被排除在外，北京將採取行動阻擋長江和記實業的資產出售計畫。過去中國商務部曾藉由反壟斷審查程序，對多起國際併購案施加影響，被外界視為帶有政治考量。

此外，中國也對長江和記實業母公司——香港富豪李嘉誠家族控制的企業集團釋出不滿，要求中資企業暫停與長江和記實業相關業務的合作或新交易。據悉，長江和記實業原本未通知中方即啟動出售程序，此舉觸怒北京。

川普或將反對中資入股 運河控制權再成焦點

若中遠海運最終取得巴拿馬港口股權，預料將引發美方反彈。川普曾明確反對中資經營巴拿馬港，並揚言必要時將「收回控制權」。白宮目前未針對本案發表評論。

中美雙方上月在瑞士舉行的貿易談判中，中方亦已將此案列為關切事項之一，反映港口資產轉移議題已成兩國博弈的延伸戰場。業界人士指出，考量貝萊德與長江和記實業在中國皆有龐大業務，地中海航運公司也高度依賴中國出口市場，北京對這三方都有不小影響力。

這並非中方首次干預全球航運併購案。早在 2014 年，北京就曾阻撓由地中海航運公司、馬士基 (Maersk) 與達飛 (CMA CGM) 三家歐洲航運公司組成的船舶共享聯盟，當時即是為了防止中國出口利益受損。