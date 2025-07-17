買氣沒冷掉！美6月零售銷售超預期 Fed繼續觀望降息時點
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 6 月零售銷售優於市場預期，顯示儘管面臨關稅壓力與經濟不確定性，消費者支出仍展現一定韌性。
根據美國商務部周四 (17 日) 公布的數據，6 月零售銷售月增 0.6%，為連續兩個月下滑後的反彈幅度，明顯優於經濟學家預估的 0.1%，自前值 - 0.9% 大反彈。不含汽車的核心零售銷售月增 0.5%，控制組銷售 (control-group sales) 同樣上升 0.5%，為國內生產毛額 (GDP) 中的商品支出計算提供正面訊號。
此次零售銷售成長涵蓋廣泛，13 個主要類別中有 10 項呈現上升，其中汽車銷售出人意料地上升，儘管其他官方行政數據顯示整體車市表現偏弱，且新舊車價格於通膨數據中同步下跌。唯一納入服務類的項目——餐廳與酒吧銷售則成長 0.6%。
不過，由於這份數據未經通膨調整，部分銷售增幅可能來自價格上漲而非實際購買量增加。6 月消費者物價指數 (CPI) 通膨報告顯示，包括玩具、家電、家具、體育用品等「關稅敏感品項」價格明顯走升，分析師認為部分零售數據的回升，恐怕反映的是關稅推高價格，而非真正的需求反彈。
即便如此，市場仍將此視為消費韌性的跡象。Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 表示：「雖然大家對通膨和關稅仍感到不安，但只要有好價格，消費者仍願意購買。這個夏季，美國經濟的關鍵字就是『韌性』。」
富國銀行 (WFC-US) 資深經濟學家 Sam Bullard 指出，整體來看，美國家庭部門仍有支撐力道，但消費力正逐步放緩的趨勢已浮現。
除了零售銷售，其他經濟數據也呈現改善跡象。美國 6 月進口物價僅小幅上升，而上周初領失業金人數已連續第五週下降，創 4 月中旬以來新低，顯示企業仍保留人力，勞動市場持續穩健。
目前市場預期聯準會 (Fed) 本月仍將按兵不動，決策官員則繼續評估關稅對物價的影響究竟是短期衝擊，還是將轉為更持久的通膨壓力。
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