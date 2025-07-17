鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-17 20:30

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綜合外媒周四 (17 日) 報導，在川普對聯準會 (Fed) 施壓、甚至傳出有意撤換主席鮑爾之際，市場對 Fed 獨立性的疑慮升溫，引發美元與美債價格動盪。摩根大通 (JPM-US) 與德意志銀行專家分別示警，Fed 政治風險正在削弱美元信心，對金融市場構成潛在衝擊。

Fed下一任主席是誰？「鴿派選美賽」開跑！專家警告美元與債市麻煩大了(圖：REUTERS/TPG)

德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 指出，即便川普後續否認要撤換鮑爾，但這場「人事風波」對市場已造成影響，且未來一段時間仍會對美元與固定收益資產構成壓力。「只要這個不確定性存在，它就會成為美元和債市的大逆風，直到局勢明朗為止。」

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人事不穩成美元利空 「無序交接」風險大

Saravelos 強調，若川普真強行撤換鮑爾，美元貿易加權指數可能在 24 小時內下跌 3% 至 4%，美債殖利率也恐急升 30 至 40 個基點。雖然目前看來鮑爾任期將於明年 5 月屆滿，市場可望逐步淡化最極端的尾部風險，但若過程「無序」，甚至出現法律對抗，將是「極為不利的情境」。

另一方面，摩根大通股票衍生性商品團隊的 Ilan Benhamou 更直言，所謂「Fed 獨立性其實是個神話」。他指出，從歷史上看，聯準會與白宮關係本就錯綜複雜，如 1965 年時任總統詹森 (Lyndon Johnson) 曾召集 Fed 主席馬丁 (William McChesney Martin) 到德州莊園施壓，要求暫緩升息。

Benhamou 表示，目前市場將焦點轉向「下一任 Fed 主席將是誰」，因為即使鮑爾未被正式撤換，市場也已開始「合成性地」將他排除在外。他認為，這場「鴿派選美賽」將隨著新任人選逐漸明朗而升溫，無論是哈塞特 (Kevin Hassett)、華勒(Christopher Waller) 還是華許(Kevin Warsh)，投資人都會提早開始預期未來政策方向。

政治干預陰影下 投資情緒分歧加劇

Benhamou 預期，市場將同時出現兩股力量：一方面是因為政策轉向、投資人對風險資產 (如人工智慧、加密貨幣) 興趣提升；另一方面則因政策與貿易不確定性升高，市場波動也可能擴大。他建議客戶同時布局標普 500 與 VIX 指數，進行避險。

儘管部分華爾街高層 (如摩根大通、美銀(BAC-US)、高盛(GS-US) 等)仍強調 Fed 的制度性獨立性，但 Benhamou 認為，當「所有人都能看見的政治干預」正在發生時，對聯準會聲譽與市場信任已造成實質傷害。