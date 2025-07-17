鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-17 21:40

‌



〈美股早盤〉主要指數平盤波動 台積電財報提振晶片股(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 150 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

‌



美國 6 月零售銷售優於預期，提振 Fed 短期內按兵不動的預期，帶動美債殖利率與美元雙雙走高，股市則表現震盪。

數據顯示，美國 6 月零售銷售月增 0.6%，不含汽車的核心零售銷售則月增 0.5%，雙雙高於市場預期，顯示消費力道回升，有助緩解市場對美國消費者支出放緩的疑慮。這項數據未經通膨調整，但仍明顯優於 5 月的明顯下滑表現，並超過絕大多數經濟學家的預估。

數據公布後，美債全線走跌，殖利率攀升，美元指數亦延續 7 月以來升勢。市場對 2025 年降息的預期進一步消退，聯邦基金期貨顯示，今年降息次數預估已從月初的三次降至不到兩次。

此外，市場也持續留意 Fed 主席鮑爾的未來動向。川普日前放話可能撤換鮑爾，引發市場波動，不過他後續已出面淡化相關說法。外界認為，若 Fed 的人事與獨立性遭到動搖，恐對美元與債市造成更大壓力。

截至台北時間周四（17 日）21 時許：

焦點個股：

百事公司 (PEP-US) 早盤股價上漲 6.14%，至每股 143.66 美元

百事公司周四美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/14) 財報，營收與獲利均優於市場預期，儘管北美市場對其食品與飲料的需求仍顯疲弱。不過，因能量飲與健康汽水品牌回溫，加上美元走弱帶來匯兌助力，全年每股獲利下修幅度也比原先預估更小，激勵盤前股價上漲近 2%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 171.51 美元

輝達在遭遇 4 月意外的出口禁令後，預計將恢復對中國的 AI 晶片銷售，也將因此收回數十億美元的收入。Stifel、Bernstein 和 William Blair 的華爾街分析師表示，輝達今年下半年在中國的營收可能高達 150 億美元，到明年 1 月結束的 2026 財年，其在中國的營收將達到 200 億美元左右。這將比其 2025 年在中國約 170 億美元的銷售額有所成長。

台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 3.31%，至每股 245.42 美元

台積電 (2330-TW) 盤前漲超 3%，報 248 美元。消息面上，台積電剛公布業績顯示，第二季淨利 3,983 億元台幣，年增 60.7%，超出市場預期並創下歷史新高，主要得益於 AI 應用領域對半導體需求的激增。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.1 萬，預期 23.3 萬，前值 22.8 萬

美國上周續領失業金人數報 195.6 萬，預期 197 萬，前值 195.4 萬

美國 6 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.1%，前值 - 0.9%

華爾街分析：