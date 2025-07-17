鉅亨網編譯段智恆 2025-07-17 19:30

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根據《彭博》周四 (17 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 供應商伯恩光學 (Biel Crystal) 傳出考慮重啟在香港的首次公開募股 (IPO) 計畫，因近來香港新股市場活絡，上市動能回升，吸引企業重新審視資本市場機會。知情人士透露，伯恩光學已與顧問初步接洽，討論籌備上市相關事宜，最快可能在今年內向港交所遞交上市申請。

蘋果供應商伯恩光學傳重啟香港IPO 籌資計畫再現曙光(圖：REUTERS/TPG)

不過，相關討論仍處於初期階段，最終是否啟動 IPO 仍未定案。對此，伯恩光學發言人婉拒置評。

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伯恩光學成立於 1989 年，總部位於香港，是全球最大手機玻璃面板製造商之一，客戶包括蘋果與三星電子。該公司長期有意進軍資本市場，最早在 2017 年即萌生上市念頭，原計劃於 2018 年募資 15 億美元，但當時因中美貿易戰引發市場動盪，計畫暫緩。

該公司 2021 年再度重啟上市行動，兩度向港交所遞件，卻因新股市場低迷，最終未能成行。如今隨著投資人對中國經濟信心改善，加上在港掛牌的中國企業增加，市場氣氛轉佳，伯恩光學再度燃起上市希望。

港股近期表現亮眼，恆生指數今年以來已上漲 22%，創下 2022 年初以來新高。伯恩光學的競爭對手——中國的藍思科技 (06613-HK) 即為今年登陸港股的中資企業之一，本月稍早透過 IPO 募得 6.07 億美元，股價上市後已上漲約 15%。