鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-18 00:00

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綜合外媒周四 (17 日) 報導，Meta Platforms(META-US)投資人控告執行長祖克柏及多位現任與前任高層管理人，處理劍橋分析 (Cambridge Analytica) 個資醜聞不當、導致公司遭受鉅額罰款，這起原訂索賠高達 80 億美元的訴訟已於開庭第二天達成和解。雙方未公布和解金額或具體條款，Meta 與辯護律師皆拒絕評論。

Meta投資人80億美元隱私訴訟達和解 劍橋分析案畫下句點(圖：REUTERS/TPG)

這起訴訟由 Meta 股東發起，指控祖克柏與當時的營運長桑德伯格 (Sheryl Sandberg)、董事安德森(Marc Andreessen) 與提爾 (Peter Thiel) 等 11 人，未善盡對 2012 年與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 簽訂個資保護協議的監督責任，並在 2019 年以 50 億美元鉅額罰款與 FTC 和解，試圖規避祖克柏個人法律責任。股東要求這些高層以個人資產補償 Meta 因監管與法律爭議所產生的損失。

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50 億罰金與高層保護指控為焦點 爭議性和解引發批評

訴訟重點圍繞 Meta 在 2019 年支付的 50 億美元罰款，該罰款源於劍橋分析事件——一間政治顧問公司未經用戶同意即獲取數千萬名臉書用戶個資，並在 2016 年美國總統大選期間為川普陣營服務。股東主張，公司為保護祖克柏不被個人追訴，選擇與 FTC 迅速和解、支付超額罰金，並未盡到為公司爭取最佳條件的責任。

開庭首日的證人、美國前白宮幕僚長暨 Meta 前董事齊安茲 (Jeff Zients) 表示，董事會當時要求律師接洽 FTC，希望能透過支付鉅額罰金換取祖克柏不被納入個人責任，因其對公司營運至關重要。他強調，並無證據顯示祖克柏涉入數據濫用事件，董事會希望盡快處理完此事，以便公司聚焦未來成長。

和解宣布後，法院結束審理程序，原訂未來幾日輪番出庭的證人，包括祖克柏、桑德伯格與奈飛共同創辦人海斯汀 (Reed Hastings) 等，將無須接受宣誓問訊。這也讓外界失去一次難得機會，能讓 Meta 高層就平台隱私政策與公司治理面臨公開審查。

輿論批評缺乏問責 機構認為錯失公開審判良機

數位內容業界組織 Digital Content Next 執行長 Jason Kint 對此結果表示遺憾，稱這場和解雖能為雙方帶來「技術性解脫」，但卻錯失一次釐清平台結構性問題、實踐公眾問責的機會。他批評：「Meta 成功地把劍橋分析醜聞簡化成個別壞分子的行為，而非對整個監控資本主義商業模式的清算。」

根據法院資料，這起訴訟自 2018 年以「衍生訴訟」方式於特拉華衡平法院提出。原告指出，Meta 董事會知悉 2012 年 FTC 協議遭違反的跡象，卻未積極因應，導致公司再度受到處分，並主張高層應對相關損失負個人責任。