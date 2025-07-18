降息先等等！Fed庫格勒示警：關稅通膨壓力正升溫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，聯準會 (Fed) 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 周四 (17 日) 表示，在通膨壓力因關稅擴大之際，美國央行應在一段時間內維持利率不變，並強調目前仍需採取限制性政策，以穩住通膨預期。她指出，即使部分物價數據顯示成長放緩，但近期進口商品價格因川普政府關稅上升，通膨風險恐怕正在加劇。
庫格勒在華府一場住房論壇上表示：「在就業市場穩定、失業率仍處歷史低點的情況下，加上短期通膨預期偏高，以及關稅帶動的商品價格上漲，我認為在可見未來內維持目前政策利率是適當的選擇。」
她預估，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 6 月年增率將達 2.5%，核心 PCE 則上升至 2.8%，均高於 5 月水準。她強調，「過去六個月來，整體與核心通膨幾乎沒有進展。」
庫格勒指出，儘管部分企業尚未立即將進口成本轉嫁給消費者，未來數月仍可能面臨更多價格壓力，尤其是在企業庫存消化與貿易政策變動趨於明朗後。她並表示，目前已有跡象顯示，進口商品如家電與玩具等價格上升，關稅效應已開始反映在消費者端。
Fed 將於 7 月 29 至 30 日召開利率決策會議，市場普遍預期將連續第五次按兵不動。自去年 12 月停止降息以來，Fed 官員對重啟寬鬆政策持謹慎態度，特別是在川普政府祭出更多關稅之際，官員傾向等待關稅對通膨的實質影響更明朗後再行動。
庫格勒是拜登政府提名加入 Fed 的理事，任期將於明年 1 月屆滿。由於 Fed 主席鮑爾任期將於明年 5 月結束，市場關注川普政府是否會藉此進行人事重組。儘管日前傳出川普有意提前撤換鮑爾，但川普隨後已出面否認相關報導。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 買氣沒冷掉！美6月零售銷售超預期 Fed繼續觀望降息時點
- 〈美股早盤〉主要指數平盤波動 台積電財報提振晶片股
- Fed下一任主席是誰？「鴿派選美賽」開跑！專家警告美元與債市麻煩大了
- 〈財報〉奇異航太Q2報佳音 上調全年獲利展望
下一篇