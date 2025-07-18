鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-18 02:30

‌



綜合外媒報導，聯準會 (Fed) 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 周四 (17 日) 表示，在通膨壓力因關稅擴大之際，美國央行應在一段時間內維持利率不變，並強調目前仍需採取限制性政策，以穩住通膨預期。她指出，即使部分物價數據顯示成長放緩，但近期進口商品價格因川普政府關稅上升，通膨風險恐怕正在加劇。

降息先等等！Fed庫格勒示警：關稅通膨壓力正升溫(圖：REUTERS/TPG)

庫格勒在華府一場住房論壇上表示：「在就業市場穩定、失業率仍處歷史低點的情況下，加上短期通膨預期偏高，以及關稅帶動的商品價格上漲，我認為在可見未來內維持目前政策利率是適當的選擇。」

‌



她預估，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 6 月年增率將達 2.5%，核心 PCE 則上升至 2.8%，均高於 5 月水準。她強調，「過去六個月來，整體與核心通膨幾乎沒有進展。」

庫格勒指出，儘管部分企業尚未立即將進口成本轉嫁給消費者，未來數月仍可能面臨更多價格壓力，尤其是在企業庫存消化與貿易政策變動趨於明朗後。她並表示，目前已有跡象顯示，進口商品如家電與玩具等價格上升，關稅效應已開始反映在消費者端。

Fed 將於 7 月 29 至 30 日召開利率決策會議，市場普遍預期將連續第五次按兵不動。自去年 12 月停止降息以來，Fed 官員對重啟寬鬆政策持謹慎態度，特別是在川普政府祭出更多關稅之際，官員傾向等待關稅對通膨的實質影響更明朗後再行動。