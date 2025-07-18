稀土爭奪戰新戰線 美國會力推電子垃圾回收抗中

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-18 04:38

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據《華爾街日報》周四（17 日）報導，美國國會議員周三在聽證會上推動改善回收基礎設施，從廢棄的筆電、手機等電子設備中回收鋰等關鍵礦物，以減少對中國關鍵礦物的依賴，同時解決日益嚴重的電子垃圾問題。

美國國會推動電子廢料回收，以對抗對中國關鍵礦物的依賴。(圖:Shutterstock)

眾議院能源與商務委員會主席 Gary Palmer（共和黨，阿拉巴馬州）表示：「電子廢料是一種商品，可以重新利用在我們追求能源獨立乃至能源主導地位的戰鬥中。」他主張美國應「利用回收作為與中國競爭和保護社區的工具」。

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搶奪關鍵礦物主導權

美國正競相確保國內關鍵礦物供應，部分是為了抵銷中國在這些材料擁有和加工方面的主導地位。美國在再生能源和電動車領域也落後中國，關鍵礦物短缺是重要因素。

共和黨議員 Brett Guthrie（肯塔基州）呼應這項主張，倡導從「日常丟棄的物品中回收有價值的材料，如關鍵礦物」。

來自靠近墨西哥邊境、富含資源的「鋰谷」帝王谷地區的民主黨議員 Raul Ruiz（加州）強調關鍵礦物戰略的重要性，推動「關鍵礦物回收和再利用以建立可持續供應鏈」。

電子廢料挑戰巨大

電子產品回收相當複雜，因為設備含有金屬、玻璃和塑膠等多種材料。隨著推動人工智慧發展的資料中心熱潮，電子廢料將大幅增加，因為圖形處理器和伺服器只能使用幾年。

聯合國報告顯示，2022 年收集的電子廢料達 6,200 萬公噸。

聽證會上，議員質詢金屬回收公司 Mint Innovation 商業策略與成長執行副總裁 Matt Bedingfield。該公司從舊筆電、手機等電子設備中回收金、銅、銀等金屬，在澳洲雪梨設有工廠，準備擴展到德州。

「我們只能透過回收這些金屬一次進口，然後在國內產業中使用。」他說。

環境與競爭雙重考量

共和黨議員 Mariannette Miller-Meeks（愛荷華州）指出，電子廢料堆積在垃圾掩埋場時，其中的礦物會滲入土壤。她在 3 月重新提出《回收基礎設施與可及性法案》，要求環保署設立計畫，提升 75 英里範圍內最多只有一個回收設施社區的回收能力。

Miller-Meeks 也提到與中國的競爭：「我們看到中國以高於市價購買我們的鋁廢料，加工後再以溢價賣回給我們。」

塑膠回收同受關注

聽證會也聚焦塑膠回收，聯合國 8 月將在瑞士日內瓦繼續談判塑膠條約。

聯合國環境計畫網站顯示，1950 年代以來已製造約 92 億噸塑膠，超過四分之三最終進入垃圾掩埋場、垃圾場和海洋。每年有 1,900 萬至 2,300 萬噸塑膠廢料流入湖泊、河流和海洋。

從加州到明尼蘇達州的多個州最近立法，要求企業為回收基礎設施提供資金，這種「延伸生產者責任」制度讓企業承擔產品最終去向的責任。

美國化學委員會美國塑膠製造商協會主席 Ross Eisenberg 在聽證會上表示：「我們致力於終結塑膠廢料並推進塑膠循環經濟，因為現代生活確實需要塑膠。」他提到延長食物保存期限的包裝以及注射器、手套和口罩等醫療設備。

民主黨議員 Paul Tonko（紐約州）表示還有很多工作要做，更好的回收標示、可及性和教育對於防止過量廢料堵塞垃圾掩埋場也很重要。