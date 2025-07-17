鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-17 21:10

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奇異航太 (GE Aerospace) 周四 (17 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於民用航空市場復甦與引擎交付量大幅成長，該季獲利優於市場預期，與此同時也調高全年財測。該公司執行長卡普 (Larry Culp) 表示，公司正逐步克服供應瓶頸，同時透過成本控管與價格策略對抗關稅壓力。

〈財報〉奇異航太Q2報佳音 上調全年獲利展望(圖：REUTERS/TPG)

圖：奇異航太財報

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奇異航太上調 2025 年調整後每股獲利預估至 5.60 至 5.80 美元，高於先前預測的 5.10 至 5.45 美元。第二季調整後每股獲利報 1.66 美元，優於分析師平均預估的 1.43 美元，期內調整後營收達 102 億美元，也高於市場預期的 96 億美元。

圖：奇異航太財報

引擎交付量大增 商用業務帶動營收

奇異航太表示，第二季商用航空部門營收年增 30%，其中引擎交付總量較去年同期大增 45%，其中主力產品 LEAP 引擎交付量則年增 38%。該型號引擎用於空中巴士與波音旗 (BA-US) 下的窄體客機，目前市占優勢明顯。商用業務仍為公司營收主要來源，其中七成以上來自零件與維修服務。

執行長卡普指出，公司供應鏈狀況明顯改善，第二季供應商交付的零組件與原料量較上季增加 10%，履約率超過九成。他強調：「我們還沒能宣告勝利，但這些數字代表我們確實正在前進。」

在航空需求持續回溫下，奇異航太近期也拿下史上最大筆廣體機引擎訂單，將向卡達航空 (Qatar Airways) 交付超過 400 具引擎。

關稅成本難以完全吸收 公司尋求減壓方案

面對美國總統川普發動的貿易戰，奇異航太估計今年關稅成本將達 5 億美元。卡普表示，公司正透過內部控管與提價策略來緩衝壓力，但坦言部分成本最終仍需轉嫁給航空公司，「我們無法完全自行吸收這些壓力，只能與客戶一同分擔，目前已展開相關對話。」

他再度呼籲白宮重新恢復《1979 年民用航空器協定》的零關稅政策，強調美國航空產業過去數十年受惠於自由貿易，創造了每年 750 億美元的貿易順差。他也對最近宣布的英美航空零關稅協議表示肯定，盼美方能比照辦理。